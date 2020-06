Dít is de nieuwe Kia Carnival

Wie pak 'm beet tussen 2000 en 2008 weleens een Nederlandse Kia-showroom is binnen gewandeld, kwam daar ongetwijfeld de Carnival tegen. Van de destijds grote broer van de Joice en de Carens werd zelfs nog kortstondig de tweede generatie geleverd, maar daarna was het in Nederland snel over en uit met de pret. In andere markten is de Carnival nog volop in leven. In 2014 zag de derde generatie van de ruimtereus het levenslicht en nu is het moment aangebroken dat de vierde modelreeks aan de wereld wordt getoond.

Kia houdt alle technische specificaties én beeldmateriaal van het binnenste van de Carnival nog even onder de pet, maar geeft wel alvast prijs hoe de nieuwe MPV vanbuiten is vormgegeven. Het herziene model, dat onder meer in de Verenigde Staten wederom als Sedona door het leven gaat, krijgt een compleet nieuwe koets met een bijna Amerikaans voorkomen. De snuit is voorzien van een werkelijk immens ogende en met bijzonder gaaswerk gevulde grille, waarin een deel van de koplampen is geïntegreerd. De bijzondere vorm van de kijkers wordt vergezeld door een opvallend 'kronkelig' lopende ledstrip die op zijn beurt overloopt in de omlijsting van de grille. Van opzij bezien valt op dat de knik die voorheen ter hoogte van de C-stijl in de schouderlijn zat, is gladgestreken. Wel geeft Kia de Carnival een opvallende en relatief schuin geplaatste C-stijl. De bilpartij is vooral erg hoekig. Weinig poespas hier, slechts een strakke over de gehele breedte van de kont lopende lichtbalk die Lincoln-achtig aandoet.

Volgens Kia heeft de nieuwe Carnival een grotere wielbasis dan zijn voorganger, die een afstand van 3,06 meter tussen de voor- en achteras heeft. Reken in ieder geval op meer interieurruimte. In hoeverre de vierde generatie langer is dan het 5,12 meter lange huidige model, moet nog blijken. Hetzelfde geldt voor de beschikbare krachtbronnen. Momenteel is de Carnival leverbaar met een 3,3-liter V6 en met een 2,2 liter diesel. De verse Carnival komt niet naar ons land.