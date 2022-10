Dit is de nieuwe Hyundai Grandeur

De Hyundai Grandeur geldt al sinds jaar en dag als de topper uit het Hyundai-gamma. Inmiddels is het merk toe aan de zevende generatie van het model, waarvoor het een geheel nieuwe auto tekende. Die wordt gekenmerkt door een verder naar achter getrokken en in tweeën gedeelde C-stijl, die het zij-aanzicht van de grote limousine wat dynamischer moet maken. Ook de zwarte lijn die over het onderste deel van de auto geheel rondom loopt sprint in het oog, evenals de lange en dunne ledstrips aan voor- en achterkant.

Minimalistisch ontwerp

Aan de zijkant treffen we verder automatisch in de koets verzinkende handgrepen en stijlloze portieren. Die moeten er samen met het huidige familiegezicht van Hyundai, dat het merk op andere markten met onder meer de Staria voert en dat zich laat kenmerken door die rechte ledstrip, voor zorgen dat de Grandeur geheel klaar is voor de moderne tijd. Dat betekent niet per se dat de auto - net als deze vingeroefening op basis van een oer-Grandeur - volledig elektrisch is. Hyundai geeft nog niks prijs over de aandrijflijnen, maar gezien de focus op de thuismarkt ligt een slechts elektrisch aanbod niet in de lijn der verwachting. Daarbij spreekt Hyundai voor de naar de stuurkolom verhuisde hendel voor de rijrichting over een 'gear knob', wat zou duiden op de aanwezigheid van een versnellingsbak.

Op andere markten wordt de auto aangeboden als Hyundai Azera, al is daar op de Europese geen sprake van. De laatste toplimo van Hyundai die in Nederland te koop was, was de Grandeur van de vijfde generatie. Die werd geïntroduceerd in 2005 en droeg ook daadwerkelijk die naam. De vierde generatie werd onder de noemer XG ook in Nederland geleverd. Deze zevende generatie gaat vrijwel zeker aan onze neus voorbij.

Geheel nieuw binnenste

Binnenin de nieuwe Grandeur liet Hyundai zich inspireren door de eerste Grandeur. Het quasi-enkelspaaks stuurwiel is dan ook geïnspireerd op het daadwerkelijk eenspaaks exemplaar uit die auto. Verder kenmerkt het interieur zich door twee optisch met elkaar versmolten schermen en een in de portieren doorlopend dashboard. Hoogwaardige maar duurzame materialen moeten er in combinatie met ecologisch verantwoord gelooid Nappa-leder en sfeerverlichting voor zorgen dat de Grandeur-koper nooit het idee krijgt iets tekort te komen. Een keur aan de nieuwste technologieën voor voertuigveiligheid en comfort staat daarvoor ook garant.

De vorige Hyundai Grandeur kwam in 2016 op de markt. Naar verwachting maakt de zevende generatie volgend jaar zijn debuut op de niet-Europese wegen.