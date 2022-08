Dit is de nieuwe elektrische auto van Lada

In mei werd bekend dat Renault Groupe zijn volledige belang in het Russische AvtoVaz van de hand deed. Renaults aandeel van zo'n 68 procent kwam in handen van het NAMI, het Russische Centrale Onderzoek- en Ontwikkelingsinstituut voor auto's en aandrijflijnen. Inmiddels produceert Lada op eigen benen weer (vereenvoudigde) modellen en nu kondigt het merk een nieuwe ontwikkelingsstrategie aan.

Zo meldt Lada onder meer dat het de productie van de Vesta van Izhevsk overhevelt naar Togliatti, waar de Russiche fabrikant zijn grootste productiefaciliteit heeft. De productiecapaciteit en -snelheid zou in Togliatti een stuk hoger liggen. In Togliatti moeten in het voorjaar van 2023 Vesta's gebouwd gaan worden. De Izhevsk-fabriek wordt niet vergeten. Lada zegt de locatie door te ontwikkelen. Zo wil het er onder meer een volledig elektrische auto gaan ontwikkelen en bouwen: de e-Largus.

Wie enigszins bekend is met het Lada-portfolio, weet dat de Largus bepaald geen nieuw model is. De inmiddels van een meer Lada-achtig front voorziene Largus werd in 2011 gepresenteerd en is eigenlijk weinig meer dan een Dacia Logan MCV van de eerste generatie zoals die in 2006 op de markt kwam. Van de Largus bestaat onder meer al een Cross-versie, maar er zit dus ook een elektrische variant in het vat die e-Largus gaat heten. Technische specificaties zegt Lada in een later stadium vrij te geven.

Het verplaatsen van de Vesta-productie heeft volgens Lada geen massaontslagen tot gevolg. Het bedrijf biedt onder meer omscholing aan en plaatst werknemers over naar andere plekken binnen het bedrijf. Daarnaast moet de verdere ontwikkeling van Lada-Izhevsk in de toekomst tot nieuwe arbeidsplaatsen leiden.

De e-Largus is overigens niet de eerste elektrische Lada. Zo bracht Lada in 2011 een tot 100 stuks gelimiteerde El Lada op de markt, een elektrische Kalina stationwagon. De Kalina-familie werd in 2018 overigens samengesmolten met de Granta-reeks. De elektrische El Lada wordt niet meer gebouwd. De Ellada had een 23-kWh accu, goed voor een actieradius van 160 NEDC-kilometers.