Extra centimeters voor BMW 3-serie

BMW heeft het doek getrokken van de 3-serie Gran Limousine. Een uitvoering die, zoals zijn naam al doet vermoeden, langer is dan gewoonlijk. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: hij is niet voor ons bedoeld.

De BMW 3-serie Gran Limousine is namelijk speciaal in het leven geroepen voor de Indiase markt. Hij doet denken aan de 3-serie Li, die ze al kennen in China en in feite volgt hij hetzelfde recept. Net als bij die 'Li' is de Gran Limousine een extra lange versie van de 3-serie, weelderig genoeg uitgevoerd om heel wat uitvoeringen van de 5-serie in de schaduw te zetten. Qua lengte laat-ie het overigens nog wel liggen ten opzichte van zijn grote broer. De wielbasis nam met maar liefst 11 centimeter toe en de totale lengte bedraagt nu net geen 4,82 m, daarmee is-ie nog pakweg 14 centimeter korter dan de standaard 5-serie.

Als de maar liefst 43 cm beenruimte achterin het niet nog comfortabeler maakt in de Gran Limousine, dan zorgen de standaardvoorzieningen daar wel verder voor. Zo zien we in de standaard als 'Luxury Line' uitgevoerde Gran Limousine achterin onder meer de klimaatregeling en twee usb-poorten voor de inzittenden achterin. Ook is het volop met 'Vernasca'-leer beklede interieur voorzien van uitbundige sfeerverlichting en heeft de Gran Limousine tenslotte een behoorlijk panoramadak, dat voor de helft kan worden geopend. Extra chromen inzetstukken in de bumpers vallen verder op als details die de 3-serie nog wat meer allure moeten geven.