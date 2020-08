Dít is de nieuwe Bentley Bentayga Speed!

Eind juni stelde Bentley de grondig herziene Bentayga aan de wereld voor. De van een compleet nieuwe snuit én een andere bilpartij uitgeruste SUV werd vooralsnog alleen met V8 onder de kap aan de wereld voorgesteld, maar er zat meer in het vat. Zo zou die 550 pk en 770 Nm sterke V8-variant nog gezelschap krijgen van de plug-in hybride Bentayga Hybrid én van de sportiever ingestelde Bentayga Speed. Die laatste treedt nu in het openbaar.

De van twee turbo's voorziene machtige 6.0 W12 die in de Bentayga Speed van voor de facelift goed was voor 635 pk en 900 Nm wordt overgeheveld naar de vernieuwde sportversie van de SUV. De tijd die het gevaarte nodig heeft om vanuit stilstand naar 100 km/h te sprinten, blijft met 3,9 tellen dan ook gelijk. Het maximumkoppel is beschikbaar tussen 1.500 en 5.000 tpm. De topsnelheid ligt op 306 km/h. De W12 is uitgerust met actieve cilinderuitschakeling om het verbruik zo veel mogelijk te beperken, maar hoeveel liter benzine er per 100 gereden kilometers in de cilinders wordt verbrand, houdt Bentley nog even onder de pet. Zelf schakelen is er uiteraard niet bij, de Bentayga Speed is namelijk altijd voorzien van een automaat met acht verzetten.

Het karakter van de Bentayga Speed valt in te stellen in de modi Sport, Comfort, Bentley en Custom. Modus 'Bentley' is daarbij een combinatie van Sport en Comfort. Bentley heeft onder meer het torque vectoring-systeem van de Bentayga aangescherpt en zegt ook de reeds genoemde rijmodi opnieuw te hebben gekalibreerd. Optioneel is de Bentayga Speed uit te rusten met koolstofkeramische remmen.

De Bentayga Speed is vanbuiten van zijn mildere boertjes te onderscheiden door zijn afwijkende bumpers aan zowel voor- als achterzijde. Daarnaast heeft -ie donkerder uitgevoerde lichtunits en ook de grille is in een donkerdere kleur uitgevoerd. Uiteraard staat de Bentayga Speed op 'eigen' wielen, met een diameter van 22-inch. Wie het optionele Black Spec-pack aanvinkt, krijgt een Bentayga Speed afgeleverd waarbij ook zaken als de dakrails, de diffuser, raamlijsten en de wielen in het zwart zjin uitgevoerd. Onder meer de achterspoiler en de sideskirts zijn in dat geval vervaardigd uit koolstofvezel. Ook in het interieur overheerst een donkere afwerking, al ademt het binnenste nog altijd een vooral weelderige sfeer. We zien onder meer stoelen die zijn bedekt met alcantara. Dat materiaal is overigens ook gebruikt voor de afwerking van het stuurwiel en de automaatpook.

Een Nederlands prijskaartje is er vooralsnog niet.