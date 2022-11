Bentley presenteert 'duurzamere' Bentayga Odyssean Edition

Het startpunt voor de 'extra duurzame' Bentley Bentayga is – hoe kan het ook anders – de plug-in hybride-versie van de SUV-mastodont. In de Odyssean Edition, die het merk eerder maakte van de Flying Spur Hybrid, lepelt Bentley dus zijn geblazen V6 gekoppeld aan een elektromotor. Die aandrijflijn is goed voor 462 pk, waarmee de SUV naar wens in 5,3 seconden naar de 100 km/h snelt. Die specificaties zijn afkomstig van de Bentayga Hybrid S en Azure. Diens geüpgradede accupakket en elektromotor zijn voortaan niet alleen bij de Odyssean Edition, maar bij alle varianten van de plug-in-SUV aanwezig.

Dat is goed nieuws voor de langzame beslissers onder ons, want van de Odyssean Edition maakt Bentley slechts 70 exemplaren. De gelimiteerde variant is vanaf heden bestelbaar. Ga je ervoor, dan raadt Bentley je een van de zes volgens het merk goed bij het thema passende lakkleuren aan. Zit daar niets voor jou bij, dan is het gehele kleurenpalet – dat meer dan 60 verschillende telt – ook beschikbaar. Verder onderscheidt de Odyssean Edition zich vanbuiten met accenten in een koperachtige kleur, die je ook op de 22 inch metende wielen aantreft.

Hawaiiaans hout

Waar het eigenlijk om draait bij de Bentley Bentayga Odyssean Edition is het interieur. Daarvoor combineert het merk blauw-, beige- en bruintinten. Het 'natuurlijke' leer is duurzaam dankzij de lange levensduur, delen van onder meer de deurbekleding zijn uitgevoerd in blauwgeverfd tweed van Britse wol. Voor de aankleding van het dashboard zocht Bentley de materialen verder van huis: het hout op het dashboard komt van zogeheten koabomen. Hoewel dat behoorlijk hoogwaardig hout is, groeien de ervoor benodigde bomen alleen op Hawaii – over duurzaamheid gesproken.

De Odyssean Edition, die verder standaard beschikt over het Front Seat Comfort- en het Touring-pakket, moet dan ook voornamelijk symbool staan voor de duurzame intenties van het Britse merk. Grote luxe-auto's an sich zijn – zeker momenteel – immers niet echt een goed startpunt voor duurzaamheid. Dat moet bij Bentley in de toekomst anders zijn. Vanaf 2025 zijn al zijn modellen met geëlektrificeerde aandrijflijn beschikbaar en heeft het merk ook een volledig elektrische auto in het gamma.