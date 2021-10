Bentley Bentayga zwart en mysterieus op 'Ring

Haal je een standaard Bentley Bentayga voor de geest en kijk nog eens naar de auto die hier door de Groene Hel scheurt. De kans is groot dat je niet meteen snapt wat het verschil is. Geen schande, het is vrij minimaal: de Bentayga in kwestie is ontdaan van de standaard verchroomde accenten. Dat laatste beetje dat de Bentayga nog een licht klassiek uiterlijk geeft, is bij dit exemplaar niet aanwezig. In plaats daarvan is de boel zwart, zwarter en zwartst.

Dit is dan ook logischerwijs een Bentayga S, waarbij zaken als de grille, raamomlijsting en zijspiegels gitzwart zijn. Dat geldt overigens niet voor de logo's, al zou het ons niet verbazen als je die op den duur ook volledig in het zwart kunt laten uitvoeren. Nu is alleen de grote vraag, wat is er nieuw? Wellicht zit er een krachtkuur aan te komen voor de Bentayga S waarmee de 550 pk en 770 Nm sterke V8 er nog meer uit weet te halen. Bentley voert iets in zijn schild, dat mag duidelijk zijn.