Bentley Bentayga EWB Mulliner: het nieuwe vlaggenschip

Bentley verkoopt van geen model zoveel exemplaren als van de Bentayga en dus is het niet zo gek dat het merk die SUV tot de laatste druppel uitmelkt. De Bentayga is er ook als extra lange Bentayga EWB en die verlengde variant krijgt nu een nieuwe topuitvoering: de Mulliner.

De verlengde variant van Bentley's SUV was sinds zijn debuut vorig jaar in diverse smaken verkrijgbaar. De Bentayga Extended Wheel Base is er als simpelweg 'Bentayga EWB' en als Bentayga EWB Azure. Daar komt nu een nieuwe Mulliner-topuitvoering bij. De Bentayga EWB Mulliner is het dikste en meest luxueuze dat Bentley's succesnummer te bieden heeft.

De Bentley Bentayga EWB Mulliner heeft net als zijn broertjes en zusjes de 550 pk en 770 Nm sterke 4.0 V8 onder de kap. Hij onderscheidt zich van de minder verheven versies met extra uiterlijke en inwendige verwennerij. De Mulliner staat op speciaal 22-inch grijs of gepolijst lichtmetaal met naafkappen die niet meedraaien met die wielen. De Bentayga EWB Mulliner heeft de kenmerkende Double Diamond grille, chroomkleurige elementen in de bumper en zijspiegelkappen die deels in de carrosseriekleur en gedeeltelijk Satin Silver zijn gespoten. Vind je al die glimmers te opzichtig? Ga dan voor de Mulliner Blackline Specification-optie die al het chroomwerk glazend zwart maakt.

Wie een portier opent wordt verwelkomd door een speciale Mulliner-projectie op de grond. Bentley spreekt van de aanwezigheid van 'driedimensionale instaplijsten' en maakt melding van speciale lederen vloerbekleding die in acht verschillende driekleurcombinaties uit te voeren zijn. Vind je tussen de door Bentley aangeboden kleurcombi's voor het interieur niet iets van je gading? Geen probleem. Mulliner Bespoke Interior is in dat geval je vriend en biedt je de keuze uit bijna 4.000 driekleurcombinaties, al moet je daar vanzelfsprekend voor bijbetalen. De Bentayga-klant zal dat ongetwijfeld worst wezen.

De Bentley Bentayga EWB Mulliner is verkrijgbaar als 4+1, maar ook als vierzitter met de van de 'reguliere' Bentayga EWB bekende Bentley Airline Seats. Dat zijn individuele stoelen achterin die niet zouden misstaan in een privéjet. Deze zetels zijn onder meer 22-voudig elektrisch verstelbaar en bieden een Relax Mode-stand waarin je behoorlijk onderuit kunt liggen. Diverse delen van het meubilair, waaronder de deurpanelen, de stoelen en de middenconsole, zijn afgewerkt met stiksels in een dubbel diamantpatroon. Verder vinden we fraai houtfineer, speciaal 'duurzaam gelooid leer' dat Olive Tan Leather heet en wol. In de voor- en achterportieren zijn achter geperforeerd leer achtereenvolgens 12 en 22 ledjes verwerkt die voor net wat extra sfeer moeten zorgen.

Net als elke andere Bentayga EWB heeft deze Mulliner vierwielsturing. De 4.0 V8 blaast de top-Bentayga in 4,6 seconden naar de 100 km/h en levert een topsnelheid van 290 km/h op. Ultiem reisgenot dus.