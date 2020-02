Dít is de Mercedes-AMG GLA 45 4Matic!

Eind vorig jaar maakte de op leeftijd geraakte eerste generatie GLA plaats voor een kakelverse serie, een generatie met een uiterlijk waarmee de GLA zich ditmaal duidelijker van de A-klasse weet te onderscheiden. Bij de presentatie van het met model schoof Mercedes-Benz direct de GLA 35 4Matic naar voren, een 306 pk sterke benzineversie die nu deze heftige GLA 45 4Matic én diens S-versie boven zich moet dulden.

De absolute topversie van de GLA-familie heeft een 387 pk en 480 Nm sterke geblazen 2.0 onder de kap, een viercilinder die daarmee een stuk krachtiger is dan de 381 pk sterke 2.0 uit de vorige GLA 45 AMG. De benzinemotor is gekoppeld aan een AMG Speedshift 8-automaat met dubbele koppeling die het vermogen over alle vier de wielen verdeelt. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 4,4 tellen achter de rug. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h.

Meer vermogen

Er is altijd baas boven baas, dus ook binnen de AMG-lijn van de GLA 45 bestaat een extra krachtige versie die de S-aanduiding krijgt. Deze GLA 45 S heeft een 421 pk en 500 Nm sterke variant van dezelfde 2.0 viercilinder. Een sprint naar de 100 km/h is in 4,3 seconden al voorbij. Doordenderen doet deze 45 S tot een snelheid van 270 km/h. Met het AMG Driver's Package - dat uiteraard een meerprijs heeft - is ook de topsnelheid van de non-S te verhogen tot 270 km/h. Een Race Start-functie, waarmee vanuit stilstand maximaal kan worden geaccelereerd, is op beide AMG-smaken standaard.

Om al het geweld aan te kunnen, heeft Mercedes-AMG de GLA verstevigd, onder andere door een aluminium plaat onder de motor te schroeven. Extra versterkingsplaten en diagonaal geplaatste stangen aan zowel voor- als achterzijde moeten de stijfheid verder vergroten. Het uitlaatsysteem is voorzien van kleppen waarmee de mate van geluid valt in te stellen. Het vierwielaandrijvingssysteem heet voluit AMG Performance 4Matic+ en beschikt onder meer over torque control, de mogelijkheid om het vermogen variabel over niet alleen de voor- en achteras, maar ook over het linker- en rechterachterwiel te verdelen.

Vanbuiten herken je de GLA 45 onder andere aan de nieuwe AMG-versies uiteraard te herkennen aan het spoilerwerk én aan grille met twaalf verticale lamellen. Uitgeklopte wielkasten, een motorkap met powerdomes: het zijn allemaal bekende AMG-ingrediënten die over de GLA zijn uitgestrooid.

Prijzen en een Nederlandse introductiedatum volgen in een later stadium.