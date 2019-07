Dít is de Lotus Evija!

Lotus heeft de laatste jaren de ene na de andere speciale editie uitgebracht van auto's als de Elise, Exige en Evora. Nu is het moment eindelijk daar dat de kleine Engelse fabrikant een volledig nieuw model uitbrengt. En hoe. We maken kennis met de eerste écht nieuwe Lotus in jaren, en dat is direct deze Evija.

Lotus breidt zijn portfolio uit met een volledig elektrische hypercar. Aanvankelijk ging die auto onder codenaam Type 130 door het leven, maar tijdens het Goodwood Festival of Speed werd bekend dat die stekkersporter de naam Evija zou krijgen. Vandaag beleeft de Evija zijn digitale debuut.

De Evija is niet alleen de eerste nieuwe Lotus in jaren, maar ook het eerste model dat volledig is ontwikkeld onder de vleugels van moederbedrijf Geely. Dat daar een hoop kapitaal vandaan komt, lijkt direct duidelijk. De cijfers liegen er immers niet om. De vierwielaangedreven Evija heeft een beoogd vermogen van maar liefst 2.000 pk en 1.700 Nm. Daarmee moet het de krachtigste auto worden die ooit in serieproductie is gegaan. Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h moet in minder dan drie tellen achter de rug zijn. Indrukwekkender zijn de minder dan 9 seconden die nodig zijn om een snelheid van 300 km/h te bereiken. Evija's topsnelheid: 320 km/h.

Interessant is ook de actieradius. Wie het dankzij een uit koolstofvezel vervaardigde koets slechts 1.680 kilo wegende Engelse stekkermonster met fluwelen hand bediend, moet namelijk 400 kilometer ver kunnen komen. Het 70 kWh grote accupakket krijgt een plek achter de voorstoelen en daarmee moet de gewichtsverdeling volgens Lotus overeenkomen met die van een supercar met een middenmotor. De auto meet 4,46 meter in de lengte, is 2 meter breed en slechts 1,22 meter hoog.

Met de naam Evija, wat staat voor 'de levende', volgt Lotus zijn traditie om zijn modelnamen met een 'E' te laten beginnen. De Evija zal de eerste écht volledig nieuwe auto van het merk zijn sinds het onder de vleugels van Geely opereert. Lotus gaat slechts 130 exemplaren bouwen, auto's die met de hand worden gemaakt in het Engelse Hethel. De kale vanafprijs is vastgesteld op 1,7 miljoen pond, grofweg € 1,88 miljoen. Wie een aanbetaling van pak 'm beet € 277.000 doet, is verzekerd van een productieplek. In 2020 moeten de eerste exemplaren het levenslicht zien.

