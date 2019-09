De weg naar de lancering van de elektrische Honda E kent een lange aanloop. De auto die zijn leven begon als ogenschijnlijk productierijpe Urban EV Concept kreeg er in zijn ontwikkelingsfase een stel achterportieren bij en werd later de wereld ingestuurd als E Prototype. De IAA van Frankfurt is het podium waarop de definitieve productieversie van de guitige elektrische hatchback wordt getoond. Dít is de Honda E, maar dan definitief.

Honda heeft zich als doel gesteld om zijn Europese modellengamma in 2025 geëlektrificeerd te hebben. De E is het model dat die omschakeling min of meer moet aanjagen. De compacte Honda komt er in twee uitvoeringen. De basisversie is 136 pk krachtig, de tweede variant heeft een 154 pk sterk elektrohart. In beide gevallen heeft de Honda een 35,5 kWh accupakket aan boord, goed voor een elektrische actieradius van maximaal 220 kilometer volgens de WLTP-cyclus. De achterwielaangedreven Japanner moet in zijn krachtigste versie in zo'n acht tellen naar 100 km/h sprinten.

De Honda E krijgt een bijzonder interieur, waarin retrodesign wordt gecombineerd met hightech. De twee 12,3-inch LCD-aanraakschermen die nagenoeg de gehele breedte van de cockpit beslaan, benadrukken het hoge gadgetgehalte van de auto. Meer slimme technologie komt onder andere in de vorm van het Side Camera Mirror System. Inderdaad: op stokjes geplaatste camera's die op twee 6-inch displays hun beelden laten zien en daarmee fungeren als zijspiegels. De Honda E heeft verder een digitale assistent, Honda Personal Assistant, aan boord. Wie 'OK Honda' zegt, kan het systeem diverse opdrachten geven.