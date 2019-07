Honda E krijgt geavanceerd infotainment

Zoals we eerder al konden zien, krijgt de Honda E een bijzonder dashboard. De strakke lijnen en het gebruikte hout zorgen daarbij voor wat retro-elementen, maar de hoeveelheid scherm is pas echt een aandachttrekker. De digitale wereld strekt zich over bijna de hele breedte van het interieur uit. Honda richt zich vandaag op dat scherm, laat het in detail zien en vertelt vast hoe een en ander in z’n werk gaat.

Als we de rij schermen van links naar rechts benaderen, komen we als eerste een digitale buitenspiegel tegen. De Honda E beschikt namelijk net als de Audi E-tron over camera’s in plaats van buitenspiegels. Het beeld dat die camera’s registreren, wordt aan beide zijden van het eigenlijke scherm weergegeven. Vervolgens lopen we langs een volledig digitaal instrumentarium, waarop alle relevante rij-informatie wordt weergegeven.

Het 8,8-inch instrumentarium wordt aan de rechterkant bijgestaan door de kern van het infotainmentsysteem. Dat bestaat niet uit één, maar uit twee 12,3 inch metende touchscreens, wat het totaal aan naast elkaar geplaatste schermen op vijf brengt. De twee schermen moeten net zo snel en intuïtief werken als een smartphone.

Daarbij is het mogelijk om verschillende apps en functies naar hartenlust van het ene naar het andere scherm te verplaatsen. Zo kan de passagier op het rechterscherm een navigatiebestemming invoeren en het navigatiescherm vervolgens naar links dirigeren zodat de bestuurder het goed kan zien. Het rechterscherm kan vervolgens weer worden benut om bijvoorbeeld door muzieklijsten heen te bladeren. Android Auto en Apple Carplay zijn aanwezig voor een naadloze integratie van smartphone-functies.

Een modern infotainmentsysteem zou natuurlijk helemaal niets zijn zonder de zogenaamde AI-functies, Artificial Intellegence dus. Honda stelt dat de E uitzonderlijk goed in staat is om context te begrijpen en relevante informatie uit natuurlijke conversaties te halen. Dat is van belang bij de spraakbediening, die zich laat aansturen op een manier die vergelijkbaar is met wat onder meer Mercedes-Benz doet. Het verschil is dat je hier niet ‘Hé Mercedes’, maar ‘OK Honda’ moet zeggen om de boel te activeren. De auto zou door de slimme techniek steeds beter in staat moeten zijn om z’n baasje te begrijpen.

Uiteraard hoort er bij de hippe, elektrische Honda ook een hippe app. Die kan worden gebruikt om zaken als klimaatbeheersing, laadstatus en locatie van een afstand in de gaten te houden, maar kan natuurlijk ook worden ingezet om de auto te openen. App-gebruikers kunnen bovendien instellen dat ze een waarschuwing krijgen als de auto buiten een bepaald gebied komt. Wel zo veilig.

De productieversie van de Honda E wijkt nauwelijks af van het ‘prototype’ dat in het voorjaar in Genève schitterde. Onze hoofdredacteur mocht onlangs zelfs al een blokje om met de auto en was behoorlijk enthousiast. De guitige Japanner heeft een actieradius van zo’n 200 km en moet al in het voorjaar van 2020 in de showroom staan.