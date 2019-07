Gereden: Honda e Prototype

Ja, dit is een prototype, maar de productieauto is straks voor meer dan 99 procent hetzelfde. We hebben - heel kort - even gereden met de guitige EV van Honda.

Wat is er gebeurd bij Honda? Kijk naar wat er nu in de showrooms staat en vergelijk dat met deze Honda e, die in het voorjaar van 2020 in dezelfde etalage komt. De inspiratie vloeide als nooit te voren door de pennen van de ontwerpers, dat is duidelijk. Hij heeft de aaibaarheid van de Fiat 500. Hij is glad en zacht, en de ronde koplampen kijken je vriendelijk aan als puppy-ogen. Zet er een hedendaagse Civic naast, met z'n wilde design met talloze drukke details en je kunt gewoon niet geloven dat er een familieband is. Toch is deze gladde jongen meteen herkenbaar als Honda, en dat komt misschien doordat in de verte de lijnen van de eerste generatie Civic zichtbaar zijn. Of zelfs die van de iconische N360.

Deze Honda e is officieel nog een prototype, en zo stond hij afgelopen maart ook op de Autosalon van Genève. Maar de auto is eigenlijk helemaal klaar voor zijn introductie begin 2020. Daarom liet Honda een select groepje journalisten even met het model rijden op een veredeld parkeerterrein bij Frankfurt. We konden maar kort rijden en wat onze eerste volledige eerste indruk is, lees je in AutoWeek 27 die woensdag 3 juli uitkomt. Maar uiteraard kunnen we hier vast een tipje van de sluier oplichten. Want er is iets heel bijzonders aan de hand met de draaicirkel. Waar de meeste compacte auto's een draaicirkel hebben van een meter of tien, elf heeft de Honda e maar 4,3 meter nodig. Hij draait dus praktisch om zijn as en we hebben het geprobeerd met het wegrijden uit een parkeervak: je kunt dus zonder moeite in tegengestelde richting vertrekken. Je draait het stuur helemaal naar links, de voorwielen gaan onder een hoek van 45 graden staan en de dankzij de korte wielbasis sta je zo achterstevoren.

Stadsauto

Voor de Honda e werd – uiteraard – een nieuw platform ontwikkeld. Een van de bijzonderheden is dat de Honda e een achterwielaandrijver is. Honda gebruikt een relatief klein accupakket met een capaciteit van 35,5 kWh, waarmee het model een bereik heeft van minstens 200 km volgens WLTP-meting. Volgens eigen zeggen is het een bewuste keuze om geen grotere accu te monteren omdat de auto vooral bedoeld is voor stedelijk verkeer en dan zijn grote afstanden minder noodzakelijk. En het scheelt gewicht, natuurlijk. De motor is behoorlijk krachtig, zo’n 150 pk en volgens onofficiële cijfers accelereert hij binnen 8 seconden naar honderd en heeft hij een topsnelheid van 145 km/h.

Het interieur verdient een separate vermelding. Honda combineert hier de eenvoud van de jaren zeventig met de innovaties van nu. Een old-school tweespaaksstuur, nep-houtfineer, grove bekledingsstof, huiselijke kleuren – je stapt in een keer dik veertig jaar terug in de tijd. Maar het oogt allerminst ouderwets, want achter het stuur over de hele breedte van de auto tref je een aaneenschakeling van schermen met op de uiterste hoeken de displays die horen bij de buitenspiegels. Want de auto Honda e heeft geen gewone spiegels, maar kleine camera's die voor je naar achteren kijken.

Op de beurs van Frankfurt in september onthult Honda de productieversie, maar dat wordt zoeken geblazen naar de verschillen. Dus al die hightech gadgets als camera's en displays vind je gewoon terug in de productieversie. Over de prijs zwijgt Honda nog, maar je moet erop rekenen dat de Japanners niet van plan zijn op prijs te gaan concurreren. Wij gokken op een aanschafprijs die niet onder de 40 mille ligt. Meer over de Honda e in AutoWeek 27 die woensdag 3 juli in de winkel ligt.