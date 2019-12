Dít is de gloednieuwe Mercedes-Benz GLA

De afgelopen tijd dook de GLA al meerdere malen op als gecamoufleerd prototype en begin deze week liet Mercedes ons alvast een schets van haar nieuwe cross-over zien. Al met al maakte dat duidelijk dat de GLA een wat andere weg inslaat qua uiterlijk dan de voorgaande generatie. Hier staat meer dan 'een opgehoogde A-klasse'. Wie de auto naast de B-klasse zet, ziet ongetwijfeld de nodige overeenkomsten. De GLA krijgt een wat rechter aflopende achterkant dan zijn voorganger en vooral in de neus zien we zowel A- als B-klasse-invloeden. De auto lijkt niet alleen optisch wat groter, want de GLA is ook werkelijk gegroeid. Niet in de lengte, want de auto is bijna 1,5 centimeter korter dan zijn voorganger, maar wél ruim 10 centimeter hoger. De hoofdruimte voor mensen voorin is maar liefst 22 centimeter meer dan eerder. De beenruimte achterin is gegroeid met 11,6 centimeter.

Grote verrassingen heeft het uiterlijk van de nieuwe GLA verder niet voor ons in petto en datzelfde geldt voor het interieur. Het dashboard biedt plaats aan een groot scherm waarop het MBUX-systeem werkzaam is. Dat infotainmentsysteem debuteerde vorig jaar in de A-klasse en treffen we nu dus ook in de nieuwe GLA. De drie ronde roosters in het midden van het dashboard, omgeven door pianolak afwerking, maken het een vertrouwd geheel.

Motoren

De GLA deelt haar basis met de A-klasse en het motorenaanbod komt dan ook grotendeels overeen. Mercedes-Benz voorziet de voorlopige instapversie (de GLA 200) van de met Renault ontwikkelde 1,3-liter viercilinder met turbo. De GLA heeft met die krachtbron de beschikking over een vermogen van 163 pk. Het maximumkoppel komt uit op 250 Nm. Schakelen gebeurt met de zeventraps DCT. Op den duur verwachten we meerdere versies met deze motor en zal ongetwijfeld ook de handgeschakelde zesbak te kiezen zijn. De meer potente 2,0-liter viercilinder turbo die in de A-Klasse wordt geleverd, vindt ook zijn weg naar de GLA.

Dieselen behoort eveneens tot de optie, daarvoor spreekt Mercedes de 1,5-liter dieselmotor van Renault aan die ook in de A-klasse ligt. Precieze specificaties van de grotere benzinemotor en de diesel houdt Mercedes nog onder de pet, maar we verwachten ook hier een vergelijkbaar aanbod als bij de A-Klasse.

Hoewel Mercedes bij de onthulling nog niet heel veel precieze motorkeuzes communiceert, laat het wel gelijk weten dat er ook een Mercedes-AMG GLA 35 4Matic komt (de rode op de foto's). Die krijgt de beschikking over de eerdergenoemde 2,0-liter viercilinder met turbo, goed voor 306 pk en een koppel van 400 Nm. Standaard gekoppeld aan de achttraps Speedshift DCT-automaat van AMG. De voorlopige topversie van de GLA sprint volgens Mercedes in 5,1 seconden naar 100 km/h en trekt door tot 250 km/h.

De nieuwe GLA komt in het voorjaar van 2020 op de Nederlandse markt. Nadere specificaties en prijzen volgen in een later stadium.