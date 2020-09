Dít is de Ford Puma ST!

Momenteel levert Ford in Nederland de Fiesta én de Focus als ST, en daar komt nu een compleet nieuw ST-model bij: de Puma ST. De Ford Puma is in Europa de eerste SUV-achtige van het merk waar een sportieve ST-uitvoering van komt, maar internationaal gezien is het niet de eerste. In de Verenigde Staten levert Ford immers al een ST-versie van de Explorer. De Puma is technisch sterk gelieerd aan de Fiesta en dus is het geen verrassing dat de Puma ST dezelfde krachtcentrale krijgt als de reeds bekende Fiesta ST. Dat is beslist geen straf!

De Puma ST heeft een 200 pk en 320 Nm sterke 1,5-liter driecilinder Ecoboost in zijn sportief uitgedoste snuit. Die altijd aan een handgeschakelde zesbak gekoppelde krachtbron helpt de Puma ST in 6,7 seconden naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 220 km/h. Daarmee heeft de Puma ST in feite geen directe concurrenten. Honda biedt van de HR-V een Sport-versie aan met een geblazen 1.6 van 180 pk. Die auto is echter veel minder hardcore dan Fords jongste speeltje.

Hardcore

Ford geeft de 1.358 kilo wegende Puma ST namelijk veel meer dan slechts een krachtige benzinemotor. Zo heeft-ie onder meer een aangepaste torsieas, een dikkere stabilisatorstang en een straffer afgeveerd sportonderstel. De stuurinrichting reageert volgens Ford 25 procent sneller op input dan bij de gewone Puma. Remmerij die 17 procent groter is moet de Puma ST weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. De schijven vóór hebben een diameter van 32,5 centimeter terwijl de achterste exemplaren 27,1 centimeter meten. Om de standaard 19-inch wielen zijn Michelin Pilot Sport 4S-banden gevouwen. Maar daar houdt het ST-feestje nog niet op. Wie bijbetaalt, kan de Puma ST namelijk met een mechanisch sperdifferentieel krijgen. Nagenoeg uniek in dit segment. Leuk detail: de Puma ST heeft nieuwe motorsteunen die de geblazen 1.5 tijdens stevig bochtenwerk beter op zijn plek moeten houden.

De Puma ST kent diverse rijmodi, waaronder de conventionele Normal-, Eco- en Sport-standen. Nieuw is de Track-modus, een stand waarin tractiecontrole is uitgeschakeld en waarin alle hulpmiddelen volledig zijn gericht op het zetten van snelle rondetijden. Ook nieuw: launchcontrol, een via het stuurwiel te selecteren stand waarbij de complete aandrijflijn volledig is toegespitst om het neerzetten van een zo kort mogelijke sprinttijd.

Uiterlijk

Bij zo'n lekkere verzameling sportieve hardware hoort natuurlijk een dynamisch ogend exterieur. De Puma ST heeft volledig eigen bumperwerk, compleet met grote openingen en zwarte inzetstukken. De splitter in de voorbumper levert bijna 80 procent meer neerwaartse druk op de snuit op dan bij de reguliere exemplaren. Meer druk op de voorwielen helpt immers bij het overbrengen van de 200 paarden op het asfalt. Bovenop de achterklep nemen we een grote achterspoiler waar. Onderaan de bilpartij hangt ter rechterzijde een set dubbele uitlaatpijpen. ST-badges kunnen samen met zaken als een zwart dak, zwarte zijspiegelkappen en diverse kleine zwarte details niet ontbreken op een modern ST-feestje.

In het interieur schroeft Ford speciale Recaro-sportstoelen, met Miko Dinamica beklede exemplaren met geborduurde ST-logo's die de bestuurder en de bijrijder fatsoenlijk op hun plek houden. Het met leer beklede stuurwiel is aan de onderzijde afgeplat en de pookknop heeft uiteraard een ST-uitstraling. Stoelen, veiligheidsgordels en de hendel van de handrem zijn net als de vloermatten afgewerkt met grijze stiksels.

Prijzen en uitrusting

Ford heeft de prijs van de Puma ST nog niet officieel bekend gemaakt. AutoWeek kon eerder echter al melden dat de Puma ST een fiscale prijs van € 39.795 krijgt. Tellen we daar de kosten rijklaarmaken van € 930 bij op, dan levert dat een inmiddels bevestigde vanafprijs op van € 40.725.