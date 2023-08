Dit is de Ford Mustang GTD: 800 pk!

De Ford Mustang is wereldwijd in trek als misschien wel de ultieme Amerikaanse sportieveling, maar toch is er vermoedelijk niemand die er een Porsche of Maserati voor laat staan. Tot nu toe, zegt Ford, want deze Mustang GTD is vanaf het begin ontwikkeld om juist de Europese sportwagens van repliek te kunnen dienen.

Ten overvloede: het ‘GTD’ in de typeaanduiding van deze Mustang heeft niets te maken met diesel. De Ford Mustang GTD is in feite de straatversie van de eerder dit jaar gepresenteerde Ford Mustang GT3-raceauto, die volgend jaar onder meer uitkomt in de 24 uur van Le Mans. Een auto met een stevige Europese achtergrond dus, al is er ook veel heel erg Amerikaans aan deze über-Mustang. De motor, bijvoorbeeld, is een ‘supercharged’ 5,2-liter V8 met grofweg 800 pk. Hij zit nog altijd in de neus, maar door een bij de achteras gemonteerde 8-traps transmissie met dubbele koppeling zegt de fabrikant toch een aardig ideale gewichtsverdeling te hebben bereikt.

Dat is belangrijk, want ondanks het hoge vermogen is de Ford Mustang GTD dus géén Dodge Challenger Hellcat-achtig dragstrip-monster. Bij de Mustang gaat het juist om het bochtenwerk, dus rondetijden op een echt circuit. Ook op dat vlak heeft Ford een duidelijk doel met deze auto: een rondje Nürburgring Nordschleife in minder dan 7 minuten. Ter vergelijking: in in 2013 doorbrak de Porsche 918 Spyder als eerste straatauto die barrière en ook anno nu moet je met Porsche 911 GT3-achtige auto’s aankomen om onder deze grens te blijven.

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat werkelijk alles is aangepakt voor deze super-Mustang. Het onderstel ging compleet op de schop en bevat veren en dempers die niet alleen in hardheid, maar tevens in hoogte verstelbaar zijn. Zo staat hij in ‘track mode’ bijna 40 mm dichterbij het asfalt dan normaal. en achter de 20-inch wielen gaan gigantische remschijven schuil. Ook de banden mogen er zijn: vóór zijn ze al 325 mm breed, achter zelfs 345!

Wie een Mustang GTD koopt, hoeft zeker niet bang te zijn dat iemand ‘m voor een EcoBoost-viercilindertje aanziet. De auto is enorm breed, enorm laag en rondom voorzien van allerlei maatregelen die de koeling én de aerodynamica moeten helpen. Het opvallendste onderdeel is in dat kader natuurlijk de enorme achtervleugel, die niet op de achterklep, maar op de achterste raamstijlen rust. Zelfs het paneel tussen de achterlichten is opengewerkt en daarmee duidelijk anders dan bij de reguliere Mustang. Die is op zichzelf trouwens eveneens nog erg vers: de huidige Mustang werd in december 2022 voor het eerst aan het publiek getoond.

Het interieur van de Ford Mustang GTD hebben we nog niet gezien en is afgaande op de duistere tintfolie op de showauto nog niet helemaal toonbaar. Ford belooft echter mooie materialen en daarmee een luxueuze uitstraling, al is er vooral aan gewichtsbesparing gewerkt. De achterbank moet daarom het veld ruimen.

De Ford Mustang GTD zal altijd een bijzonderheid blijven. Dat komt in de eerste plaats door zijn prijs, want zelfs voor de VS spreekt het merk al van 300.000 dollar. Dat bedrag zegt echter weinig, want met een gelimiteerde oplage en een ogenschijnlijk niet te stillen vraag naar dit soort unieke auto’s, zal de prijs in de praktijk vooral worden bepaald door hoeveel mensen ervoor willen geven. Dat, en in Europa bovendien de bijbehorende belastingen.