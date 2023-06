Ford Mustang ook (bijna) klaar voor Le Mans

Het staat op deze vrijdag voor de 24 uur van Le Mans bol van het nieuws dat met de befaamde endurance-race te maken heeft. Ford doet ook een duit in het zakje. Dit is de nieuwe Ford Mustang GT3, die volgend jaar meedoet.

De 24 uur van Le Mans van dit jaar is nog niet begonnen, of tal van autofabrikanten blikken alvast vooruit op de races van volgende jaren. Zo presenteerden Toyota en Alpine vandaag hun nieuwe hypercars voor 2026 en 2024. Ford is er volgend jaar ook weer bij en wel met deze Ford Mustang GT3. Vanaf volgend jaar mogen GT3-racers namelijk ook meedoen in het World Endurance Championship, waar de 24 uur van Le Mans deel van uitmaakt.

De Ford Mustang GT3 is volgens Ford gebaseerd op de nieuwe Mustang Dark Horse, maar de verschillen zijn natuurlijk enorm. Zo is de Mustang GT3 rondom behoorlijk uitgebouwd en zit er achterop zowel een immense achterspoiler als een gigantische diffuser. Het interieur is al helemaal een verhaal apart, want daarin tref je behalve een koolstofvezel racekuip van Recaro, een GT3-stuur en een digitaal display en niet heel veel meer. Uiteraard zijn er wel zaken zoals een rolkooi en brandblusser toegevoegd.

Technisch is de GT3 al helemaal een bijzonder verhaal. Zo heeft hij een geheel nieuw ontworpen ophanging en zit de motor ook lager in de neus dan gewoonlijk. Dat is wel nog gewoon een V8 zoals in de Dark Horse, maar uiteraard is dat niet meer de standaardmotor. M-Sport, waarmee Ford samenwerkt in het WRC, heeft de Coyote-V8 onder handen genomen. Het slagvolume is nu 5,4 liter en reken maar dat de het vermogen van grofweg 500 pk van de Dark Horse ruimschoots overtroffen wordt. Ook heeft de Mustang GT3 zijn versnellingsbak achterin zitten.

Volgend seizoen mag de Ford Mustang GT3 zich dus gaan bewijzen. CEO Jim Farley kijkt er in elk geval al naar uit: “Ford en Le Mans zijn door de geschiedenis met elkaar verbonden. Nu komen we terug bij de meest dramatische, meest lonende en belangrijkste race ter wereld. Het is niet meer Ford versus Ferrari. Het is Ford tegen iedereen." De toon is gezet.