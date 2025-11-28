Ford Mustang-specialist maakt replica van oude Boss 429

Boss? Is dit de nieuwe plezierauto van Bruce ‘The Boss’ Springsteen? Welnee, deze Boss 429 werd in 1969 en 1970 geproduceerd als extra sportieve versie van de eerste Ford Mustang. Het getal 429 in de naam verwijst naar het aantal cubic inches in de motor, zoals de Amerikanen de cilinderinhoud aanduiden. Met die auto zou deelgenomen worden aan de NASCAR races, maar dat ging niet door. Naast de Boss 429 had je ook nog de Mustang Mach-1, waarop de naam van de elektrische Mustang Mach-E uit 2020 werd gebaseerd.

Terug naar de replica. Het in Orlando (Florida) gevestigde bedrijf Revology Cars, dat replica’s maakt van zowat alle varianten van de eerste Mustang, heeft de auto een technische oppepper gegeven. Oorspronkelijk huisde er een V8 met zeven liter inhoud in de Boss 429 die 381 pk leverde. In de ‘nieuwe’ ligt een kleiner blok met een stuk meer vermogen: de tot 720 pk opgefokte 5.0 liter V8 ‘Coyote’ uit de Mustang GT uit 2023, de zevende generatie van de pony car.

Blijft het daar dan bij? Nou nee, de carrosserie is geheel nieuw en er zit een moderner subframe van aluminium onder. Het stuurwiel werd opnieuw ontworpen en er kwam een handgeschakelde zesbak in. Een tientraps automaat is er ook. Wat deze replica moet kosten, vraag je? Een niet misselijke $395.000 (€341.123) om precies te zijn. Daarmee is de replica van de Boss 429 in de VS bijna een ton duurder dan de nieuwe Ford Mustang GTD met 800 pk.