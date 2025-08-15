Er zijn maar weinig automodellen die zo’n breed spectrum aan varianten bieden als de Ford Mustang. Dat komt door Ford zelf, maar ook door een bedrijf als Shelby. Dat presenteert met de Super Snake-R nu de overtreffende trap van de overtreffende trap.

De nieuwe Shelby Super Snake-R heeft meer dan 850 pk en kost minimaal 225.000 dollar, omgerekend zo’n €192.600. Door een Nederlandse bril bekeken lijkt dat misschien nog niet eens zoveel voor een volledig verbouwde Ford Mustang met een vuurspuwende V8, maar laten we niet vergeten dat een Ford Mustang in ‘the land of the (bpm-)free’ al voor minder dan €30.000 van jou kan zijn. Een versie met V8 heb je aldaar voor minder dan 40 mille en de brute ‘Dark Horse’, die in Nederland €150.000 kost, heb je daar voor zo’n 55k. In dat licht is bijna 2 ton voor een op die Dark Horse gebaseerde Super Snake-R tamelijk bizar, maar je koopt er wel wat speciaals mee.

De Super Snake-R is de overtreffende trap van de al erg brute ‘normale’ Super Snake, die niet op de Dark Horse maar op de reguliere GT is gebaseerd. De R heeft nóg meer vermogen (‘850 hp+’, meer dan 838 Europese pk’s dus) en is vooral ook veel breder dan welke Mustang ook. Wie al moeite heeft om de brede heupen van een reguliere GT door smalle Nederlandse straatjes te loodsen, moet hier misschien maar helemaal niet aan beginnen. De R heeft ook een enorme achtervleugel, een sterk verhoogde motorkap vol koelsleuven, een opvallende splitter, unieke wielen en remmen en uiteraard een volledig aangepast onderstel. De motor wordt opgezweept door een gigantische supercharger (een compressor dus) en kan naar keuze worden gekoppeld aan Fords 10-traps-automaat of ‘gewoon’ de handgeschakelde zesbak, die je in dit monster uiteraard moet kiezen. Benieuwd wat dit ding met bpm kost…