Dít is de BMW i Hydrogen Next

BMW brengt de i Hydrogen Next Development Vehicle mee naar Frankfurt, een auto waarmee BMW laat zien hoe ver het is op het gebied van waterstoftechniek. In 2022 schuift het merk naar eigen zeggen een vloot modellen met een brandstofcel aan boord naar voren. Of het om een uitgebreide testvloot gaat óf om een reeks productiemodellen, valt nog te bezien. BMW zegt verder te verwachten dat het eind 2021 in totaal één miljoen geëlektrificeerde modellen heeft verkocht. Vanmorgen maakte Ford een vergelijkbare claim. In 2023 wil BMW 25 geëlektrificeerde modellen in zijn portfolio hebben. Eerder zou dat aantal pas in 2025 beschikbaar zijn. Meer dan de helft van die 25 nieuwkomers heeft een volledig elektrische aandrijflijn aan boord. BMW komt onder meer met de iNext, de i4 én volgend jaar al met de iX3. In 2030 moet de helft van elke auto die het merk in China verkoopt een volledig elektrisch model zijn.

Goed terug, naar de i Hydrogen Next. De techniek die in deze auto is verstopt, moet vanaf 2025 daadwerkelijk in auto's van het merk beschikbaar zijn. In 2022 zegt het merk zijn nieuwe generatie brandstofceltechniek aan het wereldpubliek te tonen. Die techniek zal dan verpakt zijn in een aangepaste versie van de huidige X5. Het is dan ook niet voor niets dat ook de waterstofauto die we nu in Frankfurt zien, in feite 'gewoon' een X5 is. Wel is de koets zo aangepast dat -ie direct herkenbaar is uit BMW's i-familie. Zo zien we het i-kenmerkende i Blue-patroon op de motorkap, iets dat ook terugkeert bij de luchtinlaten. De koets van de auto zelf is uitgevoerd in de kleur Mineralweiß. Aan de onderzijde van de achterkant zien we een diffuser. Reguliere uitlaatpijpen ontbreken uiteraard. Specificaties van de aandrijflijn houdt BMW nog even onder de pet.

Toyota

BMW en Toyota hebben elkaar in 2013 omarmd en zijn vanaf dat moment samen aan de slag gegaan met de ontwikkeling van brandstofcel techniek. In 2015 is een kleine vloot 5-series GT met een dergelijke aandrijflijn de deur uit gestuurd in het kader van testwerk. De brandstofcel van die auto's was afkomstig van Toyota.