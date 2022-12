Dit gaven Nederlanders gemiddeld uit aan een nieuwe auto

Tweedehands auto's zijn duurder dan ooit en ook nieuwe auto's worden er met het jaar niet goedkoper op. Ook de gemiddelde prijs die Nederlanders voor een nieuwe auto neertellen, is toegenomen. Zij telden in 2022 maar liefst ruim 35 procent meer neer voor een nieuwe personenauto dan vijf jaar geleden.

De gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe personenauto lag tot en met mei dit jaar op ruim 43 mille. Nederlanders legden gemiddeld €43.072 neer voor een nieuwe auto. Dat is bijna 7 procent meer dan in 2021, toen de gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe auto nog €40.423 was. Dat blijkt uit cijfers van RDC en Bovag. Let wel, het gaat hier dus niet om de gemiddelde nieuwprijs van auto's die je in Nederland kunt kopen, maar om de gemiddelde prijs van auto's die daadwerkelijk zijn gekocht.

In vijf jaar tijd is de gemiddelde prijs die Nederlanders voor een nieuwe auto neertelden met bijna 37 procent toegenomen. In 2017 werd namelijk nog gemiddeld €31.499 voor een nieuwe auto betaald. Een forse procentuele toename, maar het is niet uniek dat de gemiddelde aanschafprijs in vijf jaar met een dergelijk percentage toeneemt. Sterker nog, het kan vele malen 'erger'. Zo nam de gemiddelde aanschafprijs van een auto in 1975 met bijna 48 procent toe ten opzichte van 1970 en tussen 1975 en 1980 met maar liefst 68 procent.

De gemiddelde aanschafprijs van een auto met benzinemotor lag tot en met mei dit jaar op €33.254, die van een auto met dieselmotor lag op bijna het dubbele ervan: €64.851. Voor een auto met een krachtbron die naast benzine ook lpg lust, werd in de eerste vijf maanden van dit jaar gemiddeld €20.353 betaald. Dat is niet zo gek, want de enige auto's die af fabriek met een lpg-installatie worden geleverd, zijn afkomstig van Dacia.

En wat legden we gemiddeld neer voor een nieuwe elektrische auto? Hou je vast: €51.171. Waterstofauto's zijn nog duurder. Voor een auto met brandstofcel – dus een Hyundai Nexo of Toyota Mirai – legden Nederlanders in de eerste vijf maanden van 2022 gemiddeld €75.831 neer. Een Hyundai Nexo heeft net als de Toyota Mirai een vanafprijs van net geen €70 mille.

Gemiddelde aanschafprijs nieuwe personenauto in Nederland (1970 tot mei 2022)