Dieselschaarste: nog hogere prijzen en autoloze zondag?

In het staartje van afgelopen zomer werd diesel in ons land voor het eerst duurder dan benzine. Dat heeft volgens het International Energy Agency (IEA) te maken met verminderde import uit Rusland en omdat olieproducten meer worden aangesproken door de industrie als alternatief voor gas. Een hard gelag voor wie een dieselauto voor de deur heeft staan, omdat daarmee het eventuele financiële voordeel ten opzichte van een benzineauto verdwijnt. Een diesel is weliswaar doorgaans zuiniger dan een benzine-equivalent, maar door het verder gegroeide prijsverschil met benzine compenseert dat ook niet meer voor de hogere mrb die je betaalt. De verkoop van een dieselauto in Nederland is momenteel dan ook geen pretje vanwege de inzakkende occasionprijzen en de geringe vraag. Exporteren is dan vaak nog de beste optie, al is de verkoopwaarde meestal even slikken.

De kans dat er snel verbetering komt, is niet groot. Integendeel, met het naderende boycot op Russische diesel en olie wordt de situatie mogelijk alleen nog maar ongunstiger. Er wordt nu al gewaarschuwd voor een dieseltekort. In het ergste geval kan er volgens Elisabeth Post van Transport en Logistiek Nederland zelfs aan een 'autoloze zondag voor dieselrijders' worden gedacht, om de logistieke sector te ontzien, zo lezen we op AD.nl. Dan moet het wel ver gaan, maar Post sluit het niet uit.

Andere diesel?

Het overschakelen op olie uit het Midden-Oosten om het gemis van Russische olie op te vangen is geen sinecure, omdat die 'zwaardere' olie een andere verwerking vergt en de raffinaderijen daarop voorbereid moeten worden. Er zal, zelfs als er geen daadwerkelijk tekort ontstaat, waarschijnlijk nóg meer betaald moeten worden voor diesel. Paul van Selms, brandstofexpert bij UnitedConsumers legt uit aan het AD: "Een alternatief (voor Russische olie en diesel, red.) zal altijd duurder zijn. Maar, of de prijs een dubbeltje of twee dubbeltjes hoger wordt? Niemand die het weet. Alles hangt af van de vraag hoe goed oliebedrijven zich voorbereiden.’’

Van Selms verwacht overigens niet per se dat er een tekort ontstaat. Energie-expert Jilles van de Beukel van The Hague Centre of Strategic Studies heeft een mogelijk iets verzachtende boodschap. Europa heeft (simpelweg vanwege geld) een sterke marktpositie, waardoor een tekort hier mogelijk minder snel optreedt dan in armere landen. Volgens hem is het geen vaststaand gegeven dat de dieselprijs nog (verder) explodeert: "Er is ook een dreigende wereldwijde recessie die tot een lagere vraag naar olie en een lagere olieprijs zal leiden. Maar het is goed mogelijk dat diesel een stuk duurder blijft dan benzine.’’