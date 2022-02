Dieselmarkt stort in: 'Imago is zó slecht geworden'

De verkoop van nieuwe dieselauto’s is bijna geheel ingestort en occasions zijn nog maar lastig te slijten in Nederland. De Bovag verwacht dat volgende maand voor het eerst sinds 2003 minder dan 1 miljoen dieselauto’s in Nederland rijden.

Zakelijke rijders willen dieselauto's niet meer leasen en veel particulieren zien ze als vieze auto’s waar je bijvoorbeeld ook een probleem mee krijgt bij milieuzones. Vorig jaar verdwenen er dan ook maar liefst 100.000 dieselauto's van de Nederlandse wegen. Paul de Waal van de Bovag verklaart tegenover het AD: "Het imago is zó slecht geworden. Bij leasemaatschappijen zijn ze uit de gratie omdat de restwaarde keldert. Particulieren willen ze niet vanwege de milieuzones. Oude diesels gaan naar de export."

De verkoopcijfers van 2021 geven een duidelijk signaal af dat dieselauto's uit de gratie zijn geraakt. Er werden bijna 147.000 benzineauto’s, ruim 102.000 hybrides, bijna 64.000 elektrische auto’s en slechts 6.921 diesels verkocht. Diesels waren dus nog maar goed voor een schamele 2 procent marktaandeel. December was het dieptepunt: er werden toen 209 diesels verkocht tegenover bijna 21.000 elektrische auto’s, al moet daarbij wel gezegd worden dat de EV-verkoop in die maand natuurlijk aangewakkerd werd door mensen die nog van het gunstigere bijtellingspercentage wilden profiteren. Bovag verwacht hoe dan ook dat de rol van de diesel de komende jaren in versneld tempo zal afnemen.

Snelle ondergang

Het is snel gegaan, want halverwege het vorige decennium was er nog een enorme run op dieselauto's. In 2015 was de meest verkochte auto van het jaar een diesel, de Peugeot 308 SW. Bijna 30.000 werden er verkocht, grotendeels vanwege het gunstige bijtellingspercentage. De helft van de leaseauto’s reed destijds ook nog op diesel. Samen met andere zogenoemde ‘spaardiesels’ leidde dat tot een ongekende verkooppiek: 130.000 dieselauto’s reden in 2015 de showroom uit. Maar het fiscale voordeel verviel en in september 2015 kwam het dieselschandaal van Volkswagen aan het licht. Daarna ging het snel achteruit met het imago.

"Er gaat ook geen comeback van de diesel komen, zeker niet in landen met een vooruitstrevend milieubeleid’’, zegt Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft tegen het AD. Ook hij noemt dieselgate als de doodsteek. "De neergang is niet alleen in Nederland, ook in de landen om ons heen. Landen waar de diesel het meest verkocht was zoals België en Frankrijk. Fabrikanten zijn gestopt met de ontwikkeling van nieuwe generaties diesels en focussen op elektrisch rijden.’’ Dat het niet alleen in Nederland hard gaat, blijkt ook wel uit de Europese verkoopcijfers. Afgelopen maand bleek uit een analyse van Schmidt Automotive dat de dieselauto in Europa qua nieuwverkopen inmiddels ingehaald is door elektrische auto's.