Diesel blijft enorm populair bij bestelauto's

Diesel is bij de personenauto's op zijn retour, maar bij de bestelauto's is de brandstof nog springlevend. Uit de cijfers van de Europese branchevereniging ACEA blijkt dat ruim 90 procent van de vorig jaar aangeschafte bestelauto's in de Europese Unie een zelfontbrander onder de kap heeft. Wel slinkt het marktaandeel van de diesel.

Om precies te zijn was diesel in de Europese bestelautomarkt van 2021 goed voor 90,2 procent van alle aankopen. In 2020 was diesel nog goed voor 92,4 procent van de markt, dus dat betekent dat het marktaandeel wel enigszins krimpt. Het aandeel bedrijfsauto's op benzine bedraagt 3,8 procent, de grootste stijging is te zien bij de 'elektrisch oplaadbare bestelauto's, waaronder zowel elektrische als plug-in hybride aandrijflijnen vallen. Dat marktaandeel steeg van 2 procent in 2020 naar 3 procent in 2021. Ook het aandeel hybride bestelauto's steeg: van 0,9 procent in 2020 naar 1,6 procent in 2021.

In concrete verkoopaantallen steeg de verkoop van bestelauto's op diesel met 6,2 procent tot 1.408.376 busjes. Bij de bestelauto's op benzine ging het, getuige het toenemende marktaandeel, een stuk harder: daarvan ging de verkoop met 20,5 procent omhoog tot 58.757 exemplaren. Van de elektrisch oplaadbare bestelauto's werden 63,2 procent meer exemplaren geregistreerd in 2021 dan in het jaar daarvoor, goed voor een aantal van 46.853 exemplaren. De hybrides noteerden zelfs een ruime verdubbeling met 101,5 procent tot 25.496 exemplaren.

De verkoop van de bedrijfsauto's zat het afgelopen jaar behoorlijk in de lift. Ondanks het chiptekort, waaronder met name de verkoop van personenauto's lijdt, steeg het aantal nieuw geregistreerde bestelauto's in 2021 met 8,5 procent tot bijna 1,6 miljoen exemplaren.