Diesel bijna even duur als benzine

Het scheelt niet veel meer of je bent voor een liter diesel net zoveel kwijt als voor een liter benzine. Uit cijfers van UnitedConsumers blijkt dat de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs voor diesel vrijdag €2,156 is, voor benzine is dat €2,189. Een verschil van nog maar 3,3 cent. In één klap is het verschil met maar liefst 4,7 cent geslonken. De GLA-prijs van benzine is gelijk aan die van donderdag, terwijl diesel 4,7 cent duurder is geworden.

Als de dieselprijs zo blijft stijgen, is diesel binnen de kortste keren zelfs duurder dan benzine. Begin deze maand was het verschil nog ruim 8 cent, in mei ging het zelfs nog om 27 cent, toen het verschil tegen de verwachtingen van experts in juist weer flink toenam. Het is een doorn in het oog voor dieselrijders, want voor een dieselauto ligt de mrb immers flink hoger dan voor een vergelijkbare benzineauto. Het omslagpunt, waarbij een dieselauto rijden goedkoper is, komt alsmaar hoger te liggen en is binnenkort mogelijk zelfs geheel verdwenen.

Dat de dieselprijs zo stijgt, heeft onder meer te maken met tekorten. Bloomberg meldt dat het tekort voor Europa richting de 1,5 miljoen vaten per dag gaat. Dat heeft volgens het International Energy Agency (IEA) niet alleen te maken met minder import uit Rusland, maar ook omdat olieproducten meer worden aangesproken als alternatief voor het momenteel peperdure gas.