In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Opel Manta B staat bij iedereen ouder dan 30 hoogstwaarschijnlijk op het netvlies gebrand als de gifgroene kikker van Rikkert uit de franchise New Kids. Vandaag brengen we een braver exemplaar voor het voetlicht, die niet eens zo ontzettend aan de prijs is.

De eerste Opel Manta stamt uit 1971 en was de coupéversie van de eerste Ascona. De tweede Manta kwam in 1975 op de markt als coupé op basis van de tweede Ascona. Dat betekende ook dat in de Manta dezelfde motoren onder de kap lagen als in z’n sedanbroer, variërend van de 1.3 met 75 pk tot de 2.0E die in de GT/E lag en 35 extra paarden op de been bracht. In 1982 onderging de Manta een redelijk ingrijpende facelift, waarmee de coupé werd klaargestoomd voor de eighties - dus met een overdaad aan kunststof - en daarmee hield het model het maar liefst tot 1988 vol. Dat maakt de Manta B tot de langst geproduceerde modelgeneratie van Opel.

Deze rivaal van onder meer de Ford Capri en de Toyota Celica is met bouwjaar 1979 en verchroomde deurgrepen, raamlijsten en een deels verchroomde voorbumper nog van voor de facelift. Het is de zogenoemde Manta CC, waarbij CC staat voor de combi-coupé met drie portieren. Ten opzichte van de tweedeurs coupé was de driedeurs het praktische alternatief, maar in de ogen van de liefhebber staan de coupélijnen ‘m misschien net wat beter.

In het vooronder ligt een 1.9 liter viercilinder, goed voor 75 pk, een top van 162 kilometer per uur en (ooit) een 0-100 tijd van 14 seconden. Met handbak dan, want deze grijze ‘sportieveling’ met houtinleg in de portieren heeft een tweetrapsautomaat en die haalt de gang er met een 0-100 tijd van 16,5 seconden een top van 157 km/h enigszins uit. Dat mag natuurlijk de pret niet drukken, want zeg nou zelf: hoe vaak zie je nog een originele Manta van deze generatie? Hij staat te koop in het Friese Surhuisterveen voor een schappelijke €8.999. Dat is niet zo heel veel geld voor niet-getunede Manta B, maar de verkoper meldt er dan ook bij dat de Manta niet in concoursstaat verkeert. Wellicht is dat ook de reden dat hij in de afgelopen tien jaar vier particuliere eigenaren heeft gehad. Wie stopt er wat liefde in en wordt de vijfde?