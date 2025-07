Deze MGB GT is voor het hele jaar - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De MGB is een relatief veel voorkomende klassieker in ons land. In deze tijd van het jaar kun je er zomaar ergens een groepje van tegenkomen en dan vaak vooral de open versies. Deze dichte GT mag er echter ook zijn en hiermee zit je er natuurlijk ook in de koudere delen van het jaar nog lekker bij. Dan moet je overigens wel even extra scherp zijn op het weer, want je wilt hiermee natuurlijk ook weer niet een heftige najaarsstorm bedwingen. En al helemaal niet door de pekel scheuren in de winter...

Dat gebeurt met dit exemplaar zo te zien ook niet, of in elk geval niet meer. Deze MGB GT staat er namelijk puntgaaf bij. De lak is als een spiegeltje en de verchroomde delen glimmen ons tegemoet. Het kan bij een MGB eigenlijk niet anders dan dat de eigenaar een liefhebber is en dit exemplaar straalt dat mooi uit. De huidige eigenaar en deze Britse klassieker zijn nu 5,5 jaar samen.

We hebben hier van doen met een MGB GT uit 1973. Onder de kap ligt, in tegenstelling tot wat je wellicht zou verwachten bij een Britse sportauto uit die tijd, een viercilinder. Wilde je een zes-in-lijn, dan was je op de MGC aangewezen. Als het écht heftiger moest, dan was er vanaf het bouwjaar van dit exemplaar ook nog de MGB GT V8. Specifiek gaat het bij deze MGB om een 1.8 met zijn wortels in de jaren 50. Een blok dat in deze MGB 95 pk aan vermogen op de been brengt. Althans, af fabriek. Gezien de optische staat van deze door HarmenA gespotte auto zou het ons niks verbazen als alle 95 paardjes nog (of weer) aanwezig zijn.

Komend weekend gaan we verder in op de MGB in ons land. Die verdwijnt namelijk in rap tempo...