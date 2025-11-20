In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Wat was de eerste moderne luxe-SUV? Sommigen zeggen de Range Rover, anderen de Mercedes-Benz ML. Voor beiden is wat te zeggen, maar voor deze eerste Lexus RX is in tenminste één opzicht ook wat te zeggen. Dit exemplaar kan voor een schijntje van jou zijn!

De eerste luxe-SUV was natuurlijk de Range Rover, hoewel die term toen nog niet bestond en we moeilijk kunnen zeggen dat deze auto in de jaren 70 meteen een trend ontketende. Dat kwam pas later, toen Lincoln en Cadillac in de VS met luxeproducten op basis van meer alledaagse Amerikaanse bakbeesten kwamen (de Navigator en de Escalade, inderdaad) en Mercedes-Benz de ML lanceerde. Die eerste hoogpotige Mercedes verscheen in 1997 en was daarmee eerder dan al zijn directe concurrenten, maar toch durven we ook Lexus een pionier te noemen. De eerste Lexus RX verscheen namelijk ook in 1997 en was in tegenstelling tot de Range Rover, de Amerikanen en de Mercedes een auto met een zelfdragende carrosserie. Dat maakt de Lexus in technisch opzicht veel meer tot een blauwdruk voor de moderne ‘cross-over-SUV’ dan de andere, hoewel dat – toegegeven – voor de gemiddelde consument ongetwijfeld een onbeduidend detail is.

Lexus was echter ook erg succesvol met die eerste RX, alleen niet in Europa. In de VS was dit meteen een doorslaand succes, maar bij ons zou er vooral bij generaties twee en drie sprake zijn van (beperkt) succes. Hier verscheen de Lexus RX ook pas in 2000 in de showroom en van die eerste lichting zijn er slechts enkele honderden verkocht, wat van de 31-LB-KJ bijna 25 jaar na dato des te meer een bijzonderheid maakt. De RX is ook nog uitgevoerd in de blauwe introductiekleur, die fraai afsteekt bij het beige interieur en prachtig bewerkte hout, en heeft zijn originele en kenmerkende wielen nog. Het wellicht wat saaie design wordt gecompenseerd door de heldere achterlichten (dat heet niet voor niets ‘Lexus-look!) en spiegelende zijruiten, die nadrukkelijk géén aftermarket-toevoeging zijn. De RX kreeg die ruiten af fabriek zo mee, in een kennelijke poging van Lexus om met een alternatief te komen voor het donkere ‘privacy glass’ dat we elders overal zagen en zien.

De eerste RX was in Europa altijd een 300 en dus wordt ook dit blauwe exemplaar aangedreven door een drieliter V6 met dik 200 pk. Die sleurt de 1.765 kg zware SUV al 272.000 km voort, maar dat is de auto afgaande op de foto’s nauwelijks aan te zien. Die hoge kilometerstand voorkomt bovendien dat deze auto in het hoekje van de onbetaalbare youngtimers belandt. De verkopende partij vraagt er €3.495 voor, en dat lijkt ons eerlijk gezegd een koopje voor zo’n zeldzame en luxe SUV waarmee je nog altijd in alle rust je kilometers kunt maken. Wie ontfermt zich over ‘m?