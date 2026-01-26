Ben jij Porsche-moe en kun je al die nieuwe modellen van Ferrari niet meer uit elkaar houden? Dan is deze Bertone Runabout misschien wel het verlossende antwoord op jouw vraag naar een vrij unieke supercar.

Porsche lanceert om de haverklep een nieuwe variant van de 911 en de snelheid waarmee Ferrari nieuwe of vernieuwde modellen de wereld in pompt, kent geen weerga. Wil je iets dat veel unieker is dan een Porsche, Ferrari, Lamborghini of Aston Martin? Neem dan eens contact op met Bertone, want dat brengt nu een studiemodel tot leven dat het eind jaren 60 ontwikkelde. Dit is de Bertone Runabout.

De Bertone Runabout is in zekere zin de productieversie de gelijknamige concept-car uit 1969. Net als in die voor die tijd bijzonder strak getekende Runabout neem je ook in de daarop geïnspireerde nieuwe Runabout overeenkomsten met de Fiat X1/9 en Lancia Stratos waar. Dat de Runabout zo'n 57 jaar na zijn showdebuut een nakomeling zou krijgen, werd vorig jaar overigens al duidelijk. Nu is die hoekige nazaat er echt.

Bertone gaat 25 exemplaren van de Runabout maken. Stuk voor stuk hebben ze een 3,5-liter V6 achter de voorstoelen. Die zescilinder levert dankzij een supercharger 475 pk en 490 Nm en is daarmee sterk genoeg om de Runabout in 4,1 seconden aan een snelheid van 100 km/h te helpen. Zijn topsnelheid: 270 km/h. Schakelen gaat middels een handbak met korte bakverhoudingen. De 3,99 meter korte en slechts 1,11 meter hoge Italiaan weegt slechts 1.057 kilo en is bepaald niet goedkoop. De Italianen vragen er €390.000 voor. Let wel: dat is exclusief btw en bpm.