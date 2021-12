Deze grote namen uit de autowereld verloren we in 2021

Het jaar zit er bijna op en uiteraard blikken we weer uitgebreid terug op wat er allemaal gebeurd is. Helaas verloren we afgelopen jaar ook weer enkele grootheden die op de één of andere wijze hun stempel hebben gedrukt op de auto-industrie of wat daarmee te maken heeft.

Gerald Wiegert

Het jaar begon met het verdrietige nieuws dat Vector-oprichter Gerald Wiegert op 76-jarige leeftijd was overleden. Wiegert zorgde met zijn creaties voor een zeer bijzonder hoofdstuk in de Amerikaanse autogeschiedenis. Dat begon eind jaren 70 met de Vector W2, een maar liefst 600 pk sterke hypercar die al snelheden haalde van een flink eind richting de 400 km/h. Ongekend voor die tijd. Dat was echter nog een prototype, met de Vector W8 kwam er in de jaren 80 een productievervolg, die zelfs voorbij de 400 km/h moest kunnen halen. Diens opvolgers WX-3 en M12 waren nog veel sterker, maar bleven uiterst zeldzaam. De uit 2007 stammende WX-8 kreeg ook nooit een productievervolg. Het laatste concrete nieuws van Vector stamt uit 2018. Naar verluidt staat die WX8 gedoopte hypercar nog steeds in de steigers, maar of we daar ooit meer van gaan zien nu Wiegert er niet meer is... Hij laat in ieder geval een indrukwekkende erfenis achter.

Rémy Julienne

De naam Rémy Julienne zegt je mogelijk niet direct iets, maar de kans is enorm groot dat je ooit van zijn werk hebt genoten. Julienne was namelijk één van de belangrijkste stuntmannen ooit. Decennialang reed hij voor tal van films en televisieseries op spectaculaire wijze auto's over de set en hij is ook het meesterbrein achter enkele van de bekendste achtervolgingsscènes. Zo coördineerde hij de stunts voor talloze James Bond-films en ook de legendarische achtervolgingsscène met de Mini's uit The Italian Job is van de hand van Julienne. In januari overleed hij op 90-jarige leeftijd.

Jean Graton

Direct na het overlijden van Julienne werd bekend dat ook Jean Graton ons had verlaten. Complete generaties groeiden op met het werk van Graton, een Franse striptekenaar. Graton was verantwoordelijk voor de prachtige tekeningen die de Michel Vaillant-serie sierden. Niet alleen de tekeningen maar ook de verhalen van Vaillant waren de schepping van Graton. Graton reisde met camera en schetsboek de hele wereld over om de internationale racerij zo adequaat mogelijk uit te beelden. In een tijd dat er nauwelijks autosport op televisie werd uitgezonden, tekende en fotografeerde hij alles wat hij op en rond de circuits zag en tegenkwam, om het later achter zijn tekentafel te bewerken tot een hyperrealistisch verhaallijn. Uiteraard aangekleed met een 'vroooaaaaar' of 'vroooiiinnng'. Jean Graton werd 97 jaar.

Robert Opron

Begin april liet een legendarische auto-ontwerper het leven: Robert Opron. Een groot deel van zijn 89-jarige leven spendeerde Opron in de ontwerpstudio en achter de tekentafel, met spectaculaire auto's tot gevolg. Opron was het brein achter iconische ontwerpen als de Citroëns SM, GS en CX en de Renault Fuego. Een ander belangrijk wapenfeit was de laatste facelift van de Citroën DS, die eind jaren 60 dankzij Opron een beduidend modernere neus kreeg met de achter glas verstopte dubbele koplampen. Opron schuwde controversiële lijnen niet, zo bleek ook wel uit de Alfa Romeo SZ en RZ die hij ook op papier zette. Hoewel de beste man niet meer onder ons is, kunnen we gelukkig nog genieten van zijn werk.

Shunji Tanaka

Net als Rémy Julienne was Shunji Tanaka iemand die vooral achter de schermen voor een groot nalatenschap heeft gezorgd. Tanaka was namelijk de man die verantwoordelijk was voor het eindontwerp van de eerste Mazda MX-5. Na een ontwerpwedstrijd tussen Japanse en Amerikaanse ontwerpers kwam het Amerikaans ontwerp voor de tweezits roadster op zijn tafel te liggen en kreeg Tanaka de taak om er een realistischer en productierijp model van te maken. Dat is hem heel behoorlijk gelukt. Ook liefhebbers van motorfietsen zullen ongetwijfeld van Tanaka's werk hebben gehoord: de Japanner zette onder meer de Kawasaki ER-6N en de eerste Ninja ZX-6R op papier. De 75-jarige Tanaka overleed eerder deze maand.