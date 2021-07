Deze elektrische auto kan Bitcoins minen

Auto's kunnen steeds meer. Anno 2021 is het de normaalste zaak om tegen je auto te babbelen en ook van deels autonoom rijdende auto's kijken we niet meer op. Een auto die cryptovaluta kan minen, dat kenden we echter nog niet.

Maak kennis met de Spiritus, een elektrische driewieler van de Canadese fabrikant Daymak. Daymak is een in 2002 opgerichte fabrikant van zogenoemde LEV's, Light Electric Vehicles waarvan het bedrijf er wereldwijd al meer dan 100.000 verkocht zegt te hebben. Daymak heeft een hele reeks nieuwe elektrische vervoermiddelen klaarstaan, elektrische fietsen, overdekte elektrische scooters en zelfs een elektrisch offroadertje. De op stapel staande nieuwkomers vallen onder Daymak's nieuwe modelfamilie die Avvenire Series heet. Ook de Spiritus maakt deel uit van de Avvenire-serie, maar de Daymak Spiritus is om heel een heel andere reden bijzonder.

De Daymak Spiritus, die in 2023 in de verkoop moet gaan, is volgens zijn scheppers namelijk de eerste auto die is uitgerust met hard- en software waar je cryptovaluta kunt 'minen'. Jawel, de Spiritus kan iets ontastbaars genereren uit 'niets'. Voor velen van ons ongrijpbaar, maar de Spiritus kan het. De elektrische Spirtus krijgt van Daymak Nebula Miner-hardware, onder meer een krachtige GPU. Daarnaast wordt het infotainmentsysteem uitgerust met de Nebula Wallet, de software waarmee het hele cryptoverhaal valt aan te sturen. Als de Spiritus stilstaat, gaat de techniek aan de slag. Zonnecellen moeten zorgen dat de Spiritus zijn energieniveau nog enigszins op peil houdt. Daymak garandeert dat de Spiritus zijn eigenaar op termijn geld gaat opleveren. Een behoorlijke belofte.

De Spiritus zelf is iets minder auto dan je wellicht denkt. Het is een elektrische driewieler die plek biedt aan twee inzittenden. De 3,85 meter lange LEV is 2,01 meter breed en 1,28 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,67 meter. De basisversie heeft een 36 kWh accupakket waarmee de Spiritus tot 290 kilometer ver moet kunnen komen. Dankzij een 100 pk sterke elektromotor schiet de Spiritus volgens Daymak in 6,9 tellen naar een snelheid van 97 km/h (60 mph). De topsnelheid moet op zo'n 140 km/h liggen. Daymak mikt op een vanafprijs van omgerekend €16.830.

Maar er is meer. Daymak heeft namelijk ook een Ultimate-editie op de rol staan, een versie waar het maar liefst €125.400 voor vraagt. Deze versie heeft een 80 kWh accu waarmee de Spiritus een actieradius van 480 kilometer haalt. Deze Ultimate heeft in elk wiel een elektromotor, het systeemvermogen bedraagt 200 pk. Volgens Daymak zoemt de Spiritus in 1,8 tellen naar een snelheid van 97 km/h (60 mph). De topsnelheid moet boven de 210 km/h liggen. De Spiritus wordt volgestopt met in totaal 7 displays, heeft een 360-graden camera en kan zelfs autonoom rijden. De carrosserie van de Ultimate is volledig vervaardigd uit koolstofvezel.

Luchtfietserij? Dat gaan we over een paar jaar merken. De Daymak Spiritus moet in 2023 daadwerkelijk op de markt komen, al is het gevaarte nu al te bestellen na het doen van een aanbetaling van minimaal 100 dollar. Daymak hoopt in juli al 50.000 orders binnen te hebben.