Deze BMW 5-serie wordt gelijk in het zonnetje gezet

Niet helemaal fris

16
BMW 5-serie
Joas van Wingerden

Het zonnetje laat zich deze week nog even goed zien en die licht ook deze BMW 525 uit 1975 even flink uit tussen het hedendaagse blik. Een al te knappe E12 lijkt het echter niet, maar er zit mogelijk een opfrisbeurt in het vat.

De BMW 5-serie was in het begin nog een slag subtieler om te zien dan nu. Dat geldt natuurlijk voor meer langlopende modellen, maar bij zo'n E12 valt het echt op hoe subtiel dat ontwerp nog was vergeleken met zijn hedendaagse nazaat. We hebben hier overigens wel een 5-serie te pakken die wat dikker aangekleed is. Zo zien we een (weliswaar ook uit die tijd stammende) dikkere bumperspoiler én zit er op de achterklep een typische rubberen spoilerrand. De auto staat zo te zien ook op BBS-wielen.

BMW 5-serie

Een heel dikke E12 is het overigens niet per se, maar het is ook zeer zeker niet een eenvoudige. Dit door AutoWeek-forumlid Escher gespotte exemplaar is een 525, met een 145 pk sterke 2,5-liter zes-in-lijn. Ja, in die tijd gaf het modelnummer nog gewoon netjes aan hoe groot de motor was. Hiermee ging je in zo'n 10 seconden van 0 naar 100 km/h en haalde je een topsnelheid van net geen 200 km/h. Indertijd was je met zo'n 525 dus echt al wel het heertje. Bedenk je even dat we hier met een toch alweer vijftig jaar oude auto te maken hebben.

In 1975 rolde deze 525 nieuw uit een Nederlandse showroom en sindsdien zijn er heel wat verschillende eigenaren voorbij gekomen. De meest recente overschrijving was afgelopen donderdag. Het lijkt erop dat de auto in de basis nog wel netjes is, maar het dak en de motorkap geven de indruk dat (al dan niet gedeeltelijk) overspuiten 'm goed zou doen. We zijn benieuwd of de kersverse nieuwe eigenaar dat van plan is en of de sportieve details mogen blijven.

