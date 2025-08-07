In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De foto's van deze BMW 5-serie Touring lijken wel met een Rabo Scanner te zijn gemaakt. En dat is wel te verklaren: de foto's zijn niet van gisteren. Ook niet van eergisteren.

In eerste instantie viel bij deze advertentie van een BMW 5-serie Touring al op dat de kwaliteit van de foto's niet geweldig is, maar bij het zien van foto 3 kwam er een vermoeden waarom dat zo is. Daar zien we aan de overkant een wagenpark staan dat je zo in het echt toch niet snel meer treft. De jongste auto op de foto is een Renault Mégane van een jaar of twintig oud. We hebben dan ook het vermoeden dat het gaat om een foto die mogelijk al zo'n twintig jaar geleden is gemaakt.

Dat vermoeden wordt gesterkt als we de geschiedenis van de BMW erbij pakken. Wat blijkt: hij is tot 2005 door zijn eerste eigenaar gereden en toen op naam van een autobedrijf gekomen. Het autobedrijf dat hem nu aanbiedt, om precies te zijn. Het lijkt erop dat men toen de moeite heeft gedaan om foto's van de 5-serie te maken, maar de auto nooit is verkocht. Ook is de apk sinds dat jaar verlopen. Sindsdien staat de 5-serie dus te wachten, of mogelijk is hij als leenauto ingezet. Dat laatste wordt alleen lastig zonder geldige apk.

Ben je nou net zo nieuwsgierig geworden als wij, dan moet je misschien maar even afreizen naar het Brabantse Ulicoten, want daar zou de 5-serie dus moeten staan. Misschien wel ergens onder een laag stof. Voor de vraagprijs van €4.500 mag er in elk geval wel een nieuwe apk op komen. En we zouden aanraden om de auto ook even goed technisch na te laten lopen. Maar dan heb je er mogelijk nog best een knappe stationwagon aan. Niet de dikste 5-serie Touring, maar deze generatie is volgens velen wel een van de mooiste 5-series. Bovendien heeft dit exemplaar een nog best prima kilometerstand van 186.942 km en eigenlijk is die ingetogen uitstraling toch ook heerlijk?