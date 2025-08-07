Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Deze BMW 5-serie Touring wacht al twintig jaar op een nieuwe eigenaar - Liefhebber Gezocht

Garage-auto

1
BMW 5-serie Touring
Joas van Wingerden

De foto's van deze BMW 5-serie Touring lijken wel met een Rabo Scanner te zijn gemaakt. En dat is wel te verklaren: de foto's zijn niet van gisteren. Ook niet van eergisteren.

In eerste instantie viel bij deze advertentie van een BMW 5-serie Touring al op dat de kwaliteit van de foto's niet geweldig is, maar bij het zien van foto 3 kwam er een vermoeden waarom dat zo is. Daar zien we aan de overkant een wagenpark staan dat je zo in het echt toch niet snel meer treft. De jongste auto op de foto is een Renault Mégane van een jaar of twintig oud. We hebben dan ook het vermoeden dat het gaat om een foto die mogelijk al zo'n twintig jaar geleden is gemaakt.

BMW 5-serie Touring

Deze foto is niet gisteren gemaakt.

Dat vermoeden wordt gesterkt als we de geschiedenis van de BMW erbij pakken. Wat blijkt: hij is tot 2005 door zijn eerste eigenaar gereden en toen op naam van een autobedrijf gekomen. Het autobedrijf dat hem nu aanbiedt, om precies te zijn. Het lijkt erop dat men toen de moeite heeft gedaan om foto's van de 5-serie te maken, maar de auto nooit is verkocht. Ook is de apk sinds dat jaar verlopen. Sindsdien staat de 5-serie dus te wachten, of mogelijk is hij als leenauto ingezet. Dat laatste wordt alleen lastig zonder geldige apk.

Ben je nou net zo nieuwsgierig geworden als wij, dan moet je misschien maar even afreizen naar het Brabantse Ulicoten, want daar zou de 5-serie dus moeten staan. Misschien wel ergens onder een laag stof. Voor de vraagprijs van €4.500 mag er in elk geval wel een nieuwe apk op komen. En we zouden aanraden om de auto ook even goed technisch na te laten lopen. Maar dan heb je er mogelijk nog best een knappe stationwagon aan. Niet de dikste 5-serie Touring, maar deze generatie is volgens velen wel een van de mooiste 5-series. Bovendien heeft dit exemplaar een nog best prima kilometerstand van 186.942 km en eigenlijk is die ingetogen uitstraling toch ook heerlijk?

Signalement

Merk Bmw
Model 520i touring Executive
Carrosserie 5-deurs, stationwagon
Transmissie 5 versnellingen, handgeschakeld
Aandrijving achterwielaandrijving
Nieuwprijs € 46.830

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 6-cil. in lijn
Cilinderinhoud 1.991 cc
Maximaal vermogen 110 kW / 150 pk bij 5.900 tpm
Maximaal koppel 190 Nm bij 3.500 tpm
Inhoud brandstoftank 70 l
Lengte / breedte / hoogte 4.805 mm / 1.800 mm / 1.445 mm
Wielbasis 2.830 mm
Massa leeg 1.545 kg
Laadvermogen 650 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.600 kg / 750 kg
Banden205/65VR15Prijzen
Topsnelheid 212 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 10,6 s
Brandstofverbruik 9,6 l/100km
CO2-uitstoot 229 g/km
1 Bekijk reacties
BMW BMW 5-serie Tweedehands auto Liefhebber gezocht

Lees ook

Achtergrond
BMW 5-serie touring

BMW 5-serie E39 Touring, tijdloze topper uit de hoogtijdagen van grote stationwagon

Klokje Rond

Klokje Rond - BMW 525tds Touring

Dubbeltest bmw 5-serie touring vs. volvo v70

Occasion dubbeltest BMW 5-serie touring vs. Volvo V70

BMW 528i

Klokje rond BMW 528i

Autotest
BMW 528i touring Executive

BMW 528i touring Executive (1998)

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.