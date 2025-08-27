Er zijn legio autoliefhebbers die wachten tot de afschrijving zijn werk heeft gedaan en dan voor een relatief prikkie de auto kopen die ze nieuw al hadden willen hebben. Zo komen er bij velen na een jaar of 15 dikke sedans op de radar, die voor weinig geld nog altijd veel luxe en uitstraling bieden. Met een beetje mazzel zijn ze dan ook nog best oké qua betrouwbaarheid. Spannender wordt het vaak als ze de 20 gepasseerd zijn. Deze Alfa Romeo 166 is zelfs al zo'n 26 jaar oud inmiddels en heeft van zichzelf natuurlijk al niet de beste reputatie. Een extra spannende keuze dus, met een vraagprijs van €7.000 bovendien zeker niet de goedkoopste.

Toch zijn we ervan overtuigd dat er iemand heel erg blij gaat worden van deze 166. Het is er namelijk niet zomaar eentje. Het is een 166 van voor de facelift en volgens fijnproevers is dat qua styling de 166 die je moet hebben. In 2003 kreeg de 166 een wat minder extravagant maar daardoor toch ook vooral wat anoniemer front. Deze 166 is bovendien extra opvallend, omdat hij van het voor die tijd typische parelmoerlakje is voorzien. In het interieur wordt je getrakteerd op een stijlvolle combinatie van lichte leren bekleding en zwarte en zilvergrijze accenten. Zeg nou eerlijk; dit ziet er voor een 26 jaar oude auto toch nog best strak uit?

Om het feest compleet te maken, ligt in de karakteristieke neus van de Alfa een 2.5 V6. Dat was alleen wel de minst sterke V6 die in de Alfa Romeo 166 geleverd is, maar dat mag de pret niet drukken. Jammerder is het feit dat er een Sporttronic-automaat in ligt. Die maakt zijn naam niet helemaal waar en bovendien kan het behoorlijk in de papieren lopen als er iets aan mankeert. Je hebt de 166 wat dat betreft liever gewoon met een handbak. Ook is de prijs niet bepaald mals, al lijkt het wel een nette auto te zijn én eentje met een acceptabele kilometerstand (net geen 2 ton). We vermoeden dat de 166 nog wel eventjes te koop zal staan, al weten we ook zeker dat er op een dag iemand smoorverliefd op gaat worden.