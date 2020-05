Dethleffs introduceert plug-in hybride camper

De Globevan e.Hybrid heeft een Ford Transit Custom PHEV als basis. Deze werd drie jaar geleden voor het eerst als besteller ingezet maar kwam vorig jaar ook voor het grote publiek beschikbaar. De aandrijfassen van deze plug-in hybride worden puur elektrisch aangedreven. Tot 50 kilometer elektrisch bereik is mogelijk via de batterij die in het voertuig is geïnstalleerd. Daarna kun je nog steeds verder, dankzij de ingebouwde range extender – een 1,0-liter driecilinder EcoBoost-benzinemotor die uitsluitend als generator wordt gebruikt om de accu naar behoefte bij te laden. Dus is de actieradius geen punt van zorg meer.'

De opbouw van de Transit Custom wordt verder niet verhoogd, maar behoudt originele afmetingen. Het dak kan bij stilstand op de camping wel worden uitgevouwen. Binnenin wordt een centrale keuken gebouwd. De tweede zitrij is om te bouwen tot bed en de voorste twee stoelen kunnen 180 graden worden omgedraaid.

Het is een spannende première voor de fabrikant. “Wij denken nadrukkelijk aan toekomstige generaties en daarom gaan we in onze branche intensief om met het onderwerp duurzaamheid”, aldus Alexander Leopold, algemeen directeur van Dethleffs. “Natuurbehoud behoort tot onze hoofddoelen, omdat het recreëren met caravans en campers en natuurbelevenis één zijn. Om die reden hebben we al jaren te maken met elektromobiliteit, wat een sleutel hiervoor zal zijn. Met onze initiatieven willen we baanbrekend werk doen en zijn we toegewijd aan het bewerkstelligen van elektromobiliteit in onze branche.”