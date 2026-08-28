Dertig jaar Audi A3: drie uiteenlopende occasions

De compacte premium hatchback was allerminst een vanzelfsprekendheid toen Audi in 1996 de eerste generatie A3 presenteerde. BMW had de 3-serie Compact, maar dat was toch altijd een beetje een vreemde eend in de bijt. Mercedes-Benz kwam een jaar later met de A-klasse, maar dat was toen nog meer een MPV. De A3 combineerde als eerste de afmetingen en techniek van een compacte middenklasser, de Volkswagen Golf, met het kwaliteitsgevoel uit het hogere segment.

Aanvankelijk was de door de Belg Dirk van Braeckel getekende A3 8L er uitsluitend als driedeurs. Het motorenaanbod liep uiteen van eenvoudige viercilinders tot de 1.8 Turbo, desgewenst met quattro-vierwielaandrijving. In 1999 volgden een vijfdeurs en de eerste S3, die met maximaal 225 pk destijds ongekend potent was voor een compacte hatchback. Dertig jaar en vier generaties verder staat de A3 nog steeds als een huis. Dit jaar vernieuwde Audi hem zelfs nog.

Op de occasionmarkt betekent dat vooral veel keuze: er is inmiddels een A3 voor bijna iedere portemonnee. Ook zijn er veel meer carrosserievormen denkbaar dan alleen de basis-hatchback. Audi introduceerde de tweede generatie A3 als cabriolet, wat letterlijk betekende dat de driedeurs-A3 werd ontdaan van zijn dak. Dat loste het merk bij de derde generatie iets eleganter op door de cabriolet een langere kofferbak mee te geven. De derde generatie A3 was er ook als limousine, met een complete modellenreeks als resultaat. De cabriolet overleefde de generatiewissel die daarop volgde overigens niet, net als de driedeurs-A3.

De oudste

We hadden eigenlijk gehoopt om ergens in dit artikel voor heel weinig geld een A3 3.2 neer te kunnen zetten. Maar helaas, in het AutoWeek-occasionaanbod is deze unieke variant van de tweede generatie A3 op het moment van schrijven niet te vinden. Dan maar beginnen met het oudste exemplaar dat opduikt. Dat is deze groene, sympathieke A3 1.6 Ambiente uit 1997. Het 'turbo'-stickertje dat achterop geplakt is, blijft vooral wensdenken. Heel spetterende prestaties hoef je van de atmosferische 1.6 viercilinder niet te verwachten. Gelukkig hoef je de airco niet uit te zetten om harder te gaan, want die zit er niet op. Ook de radio zal je nog zelf moeten aanschaffen. Maar voor €1.249 rijd je wel mooi in een Audi. Niet klagen dus.

Sportback

Bij de tweede generatie A3 introduceerde Audi de naam 'Sportback' voor de vijfdeursvariant. Door de wat bredere derde zijruit had deze wat weg van een stationwagon, zij het met de proporties van een hatchback. Deze occasion mag wat ons betreft het label 'premium' wel dragen. Blauw met beige leer, een panoramadak, automaat, houtinleg en climate control geven hem een meer chique dan sportieve uitstraling. Extra pluspunten krijgt hij doordat hij nog origineel en onverprutst oogt. Met 160 pk uit de 1.8 viercilinder turbo is deze A3 geen strepentrekker, maar hij is ook zeker niet traag. En dat voor een relatief zachte vraagprijs.

Het dak eraf

De vondst van het groene en blauwe exemplaar zette ons aan het denken. We elimineren zwart, grijs en wit gewoon uit de zoekresultaten en maken er een zo kleurrijk mogelijk artikel van. Naast variatie in kleur is wat afwisseling op het vlak van carrosserievarianten natuurlijk ook leuk. We vinden het allebei in deze paarse Audi S3 cabriolet uit 2015, die om het af te maken ook nog eens voorzien is van een lichtgrijs lederen interieur. Een gewaagde combinatie die je eigenlijk ook alleen maar kunt bestellen met een bijzonder motorblok. De vijfcilinder uit de RS3 is helaas nooit geleverd in de A3 cabriolet, dus de 300 pk sterke S3 vormt het topmodel. Snel zat, en met opties als B&O en nekverwarming heb je voor net geen €25.000 een bijzonder complete cabriolet.

Vijfcilinder

Goed, we hadden eigenlijk al drie occasions, maar die vijfcilinder mag natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. Deze motor leverde Audi alleen in de RS3, maar wel verspreid over drie generaties. Dat betekent dat er in diverse prijsklassen een RS3 te kiezen valt. Echter, zie maar eens een exemplaar te vinden dat niet compleet fout oogt. Deze RS3 uit 2019, een van de laatste uit de derde generatie, heeft in ieder geval een bijzonder kleurtje, zilverkleurige wielen en verchroomde raamomlijsting. De zwarte logo's nemen we dan maar even voor lief. Met een vraagprijs die de 50 mille ontstijgt, is hij niet goedkoop, maar altijd nog veel betaalbaarder dan wat een nieuwe RS3 moet kosten. En de roffel van de vijfcilinder is net zo mooi.

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