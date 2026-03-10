Audi en vijfcilinder is bijna net zo onlosmakelijk met elkaar verbonden als Subaru en boxermotoren, al moet ook Subaru tegenwoordig eieren voor z’n geld kiezen en heeft ook de Audi-vijfpitter niet het eeuwige leven. Voorlopig bestaat de RS3 echter nog en dat betekent dat Audi na vijftig jaar nog altijd bouwt aan zijn vijfcilinderhistorie. Jawel: Audi’s vijfcilinder is vijftig jaar, al betekent dat niet dat Audi ook vijftig jaar lang continu vijfcilinders heeft gemaakt. Meestal echter wel in de afgelopen vijf decennia.

Om de vijftigste verjaardag van het concept kracht bij te zetten, komt Audi met de RS3 Competition Limited. Dat is de bijzondere RS3 die we eerder nota bene op spionagebeelden zagen. De feesteditie heeft hetzelfde vermogen als iedere andere RS3 en levert dus 400 pk. Dat is genoeg voor een 0-100-tijd van 3,8 seconden en een top van 290 km/h, althans als je een gunstig afgestelde begrenzer treft. Het nieuws van de Competition Limited zit hem dus niet in de motor zelf, maar wel in het uiterlijk, het onderstel en het geluid. Een speciaal uitlaatsysteem met kleppen moet de onmiskenbare vijfcilindersound, geholpen door de ontbrandingsvolgorde 1-2-4-5-3 waar Audi het zo graag over heeft, nog mooier laten klinken. Verder is er minder isolatie gebruikt rondom het motorruim, zodat het motorgeluid duidelijker hoorbaar moet zijn voor de inzittenden. Een verstelbare schroefset geeft de Competition Edition-rijder de mogelijkheid om het onderstel naar smaak en omstandigheden aan te passen, al gaat dat niet met een simpele druk op de knop. Een dikkere stabilisatorstang achter moet de RS3 strakker de hoek om helpen, terwijl keramische remschijven garant staan voor voldoende stopkracht zonder ‘fading’.

Audi houdt het uiterlijk van de Competition Edition behoorlijk smaakvol. De voorbumper ziet er nog wat agressiever uit dan normaal dankzij de ‘canards’ en spoilerrandjes aan weerszijden. De mild-goudkleurige wielen contrasteren mooi bij het obligate Daytona grijs van de getoonde sedanversie. De kleur doet het zo mogelijk nog beter bij ‘Malachite Green’, de donkergroene kleur op de Sportback. Die kleurkeuze staat kopers uiteraard vrij en naast de getoonde kleuren behoort ook Glacier White tot de opties. Het interieur van een RS3 is normaal gesproken altijd zwart, maar is in dit geval ook in lichtere tinten afgewerkt. Uiteraard zijn er speciale logo’s en typeplaatjes en gooit Audi er hier en daar wat extra carbon tegenaan. Audi bouwt slechts 750 exemplaren van de RS3 Competition Limited, dus geïnteresseerden moeten zich snel melden. Over het vervolg rept Audi in dit geval met geen woord, maar alles wijst erop dat het ergens in 2027 over een uit is voor de huidige RS3 en zijn beroemde vijfcilinder.

1976

Audi was in 1976 de eerste fabrikant die een vijfcilinder op benzine leverde. Alles over de eerste Audi met vijfcilinder en de rest van de (rally-)historie met dit motortype lees je hier, want vijf jaar geleden doken we ter gelegenheid van 45 jaar vijfcilinder al eens diep in Audi's vijfcilinder-geschiedenis.