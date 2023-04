Den Haag is de duurste stad voor autoverzekering

Uit onderzoek van vergelijkingssite Autoverzekering.nl naar de gemiddelde premie voor autoverzekeringen in de twaalf provinciale hoofdsteden én Amsterdam blijkt dat Den Haag voor het afsluiten van je autoverzekering de duurste stad van Nederland is. Gemiddeld betalen inwoners van Den Haag op jaarbasis €145 meer voor hun autoverzekering dan inwoners van Groningen. Bij het bepalen van de hoogte van de verzekeringspremie kijken verzekeraars onder meer naar de waarde van de auto, de kans op diefstal, de leeftijd van de bestuurder, het aantal schadevrije jaren én de kans op schade. "Den Haag is relatief gezien een van de meest drukbevolkte steden van ons land. Daarnaast is de autocriminaliteit in deze stad ook relatief hoog. Dit is ook een belangrijke factor voor autoverzekeraars om de hoogte van de premies te bepalen", licht verzekeringsexpert Jerry Poel van Autoverzekering.nl toe.

Na Hagenezen betalen inwoners van Haarlem gemiddeld het meeste voor hun autoverzekering. Amsterdam staat in de top drie van duurste steden voor je autoverzekering op de derde plek. Groningen is voor het vierde jaar op rij de goedkoopste stad om een auto te verzekeren. De gemiddelde verzekeringspremie van inwoners van Maastricht is het zelfs sterkst gedaald. Maastrichtenaren betalen dit jaar gemiddeld bijna €55 minder dan vorig jaar voor hun autoverzekering. Dat is opvallend. In 2018 en 2019 was Maastricht nog de duurste stad van Nederland wat betreft de gemiddelde verzekeringspremie en het aantal autodiefstallen is vorig jaar in Maastricht juist behoorlijk toegenomen ten opzichte van andere steden.

Zoals verwacht zijn met name beginnende automobilisten weer heel duur uit. Zeker in de Hofstad. In Den Haag betalen startende automobilisten op jaarbasis ruim €130 meer voor hun autoverzekering dan de gemiddelde Nederlander voor zijn autoverzekering neertelt. In Groningen betalen beginnende bestuurders op jaarbasis juist ruim €250 minder dan startende automobilisten in Den Haag. Gemiddeld genomen betalen starters in Nederland maandelijks €37,61 aan premie voor hun autoverzekering. Vorig jaar lag de gemiddelde verzekeringspremie voor starts in Nederland nog op net geen €34 per maand. Voor de berekening van de hoogte van de gemiddelde premie voor beginnende bestuurders gaat Autoverzekering.nl uit van een rekenvoorbeeld waarbij de bestuurder in 1990 geboren is, vijf schadevrije jaren heeft en 10.000 kilometer per jaar rijdt in een Volkswagen Golf. Het bouwjaar van de auto in het rekenvoorbeeld geeft Autoverzekering.nl niet.