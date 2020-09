Delage is terug en toont D12

Delage is van origine een in 1905 uit de grond gestampt merk, dat zich behalve met de racerij bezighield met de ontwikkeling en productie van luxueuze en daarmee kostbare automobielen voor wie ruim honderd jaar geleden bijzonder goed in de slappe was zat. Het merk heeft diverse schoonheden geproduceerd in modelfamilies als D6 en D8. In de jaren vijftig werd Delage samen met Delahaye opgenomen in Hotchkiss, maar eind vorig jaar werd de merknaam Delage nieuw leven ingeblazen. Tijdens Top Marques in Monaco laat het zijn eerstgeborene zien: de D12.

De D12 is een regelrechte supercar waarin maar weinig van de klassieke lijnen van de originele Delages in terug zijn te vinden. Dat maakt de auto niet minder interessant, want het uiterlijk is met zijn bizarre lijnen in ieder geval opmerkelijk te noemen. Net zoals de personenauto's van Delage afgeleiden waren van racewagens, zegt het merk dat de D12 zo dicht mogelijk in de buurt komt van een "F1-auto voor de openbare weg". De D12 wordt aangedreven door een 7,6-liter atmosferische V12, die samenwerkt met een elektromotor. Jawel, de D12 is een hybride. Het systeemvermogen ligt in beginsel op 1.000 pk, al spreekt Delage al van de komst van een 1.010 pk-variant: de Club-uitvoering. Die is ook nog eens 90 kilo lichter dan het origineel. De transmissie is een automaat met acht verzetten.

De Delage heeft een vanafprijs van, schrik niet, € 2 miljoen. Er komen er in totaal dertig van waarvan er twee stuks al zijn vergeven. In de tweede helft van 2022 moeten de eerste exemplaren worden geleverd.