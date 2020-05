Deel rijscholen gaat nog niet verder met lessen

Nu het weer is toegestaan om rijlessen te geven, zou je verwachten dat de meeste rijscholen direct weer op pad gaan. Toch blijkt het iets minder rooskleurig te zijn. Uit een enquête van RijschoolPro blijkt dat 56 procent van de rijscholen per 11 mei direct weer verder ging en dat een verdere 10 procent later in deze week wilde beginnen. Dan blijft er nog altijd een aanzienlijk deel van de rijscholen over dat dus nog niet aan de slag gaat. 10 procent van de rijscholen heeft nog een langere aanlooptijd nodig om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie (zoals spatschermen plaatsen in de auto), maar nog eens 10 procent vindt het simpelweg nog te risicovol.

Er is ook nog wel het één en ander te doen om de veiligheidsmaatregelen die een rijschoolhouder kan treffen, want de effectiviteit daarvan is nog niet bewezen. RijschoolPro meldt dat de RDW samen met TNO nog onderzoekt hoe goed spatschermen van hard en zacht plastic in de auto werkelijk zijn voor het tegenhouden van het coronavirus. Het RIVM heeft geen richtlijnen rond het schermgebruik en dat zorgt voor onduidelijkheid onder de rijschoolhouders. De RDW kijkt wat de eventuele voor- en nadelen zijn en kan voorlopig nog niet adviseren om het wel of niet te doen. Niet alleen de effectiviteit van verspreidingspreventie, maar ook de eventuele nadelige effecten van schermen op de veiligheidsvoorzieningen in de auto worden onderzocht. Tot de resultaten hiervan bekend worden, is het nog even aan de rijscholen zelf of ze wel of geen schermen plaatsen.