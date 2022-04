De zakenauto van de toekomst - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Tegenwoordig heb je aan boord van je auto eigenlijk weinig meer nodig om met de rest van de wereld in verbinding te staan. Je smartphone heb je standaard al wel op zak, de rest zit in vrijwel iedere moderne auto geïntegreerd in het infotainmentsysteem. In 1992 was dat uiteraard nog een heel ander verhaal. Dat wordt wel duidelijk uit het korte artikel 'zakenauto van de toekomst'. Daarin lichtten we een Audi 100 uit die van alle destijds moderne zakelijke gemakken voorzien was. Zo had je dus eigenlijk een soort kantoor op wielen. En modern dat het was! "Wat twee jaar geleden nog science fiction was, wordt nu voorzichtig toegepast," zo omschreven we de met technologie afgeladen 100.

Wat zat er dan allemaal in? "De chauffeur kan niet meer verdwalen dankzij Travelpilot (elektronische wegenkaart) en kan via een satellietcommunicatiesysteem contact onderhouden met de thuisbasis met behulp van een pc. Het dak van de auto ziet er daarom uit als een acupunctuurpatiënt: in een discus zit een antenne die verbinding onderhoudt met de Eutelsat kunstmaan, vier voelsprieten zijn op de hoeken gemonteerd ten gunste van goede signaalontvangst voor de kleurenteevee op de achterbank. Voor een rustgevend muziekje zorgt een moderne autoradio/cd-speler met een magazijn voor 10 cd's. Een Park-pilot voorkomt parkeerschade. Natuurlijk is de Audi voorzien van een koelkastje, kluis, alarm en een koelsysteem op zonnecellen om het interieur op een prettig klimaat te houden. Verder zijn een telefoon, semafoon en een sprekende fax een must in dit kantoor op wielen."

Een hele batterij aan apparaten dus en bovendien was aan de buitenkant duidelijk te zien dat deze Audi 100 die aan boord had. Het leek haast een stekelvarken met al die antennes erop en ook de 'discus' op het dak zou de nodige aandacht trekken. Op de koelkast en de kluis na zijn al deze zaken tegenwoordig via de mobiele telefoon en het infotainmentsysteem te regelen. 'Park-pilot' kennen we nu natuurlijk als Park Assist, al ben je er met reguliere parkeersensoren eigenlijk ook al wel. Zelfs in een oude auto kun je met een smartphone en een bluetoothontvanger in je cd-speler al bijna hetzelfde als in deze Audi 100. Als je achterin plaatsneemt met je laptop op schoot en je maakt verbinding met mobiel internet, ben je helemaal de directeur. Als we toen toch eens hadden geweten hoe snel het zou gaan.