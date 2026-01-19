Ondanks zijn hoge leeftijd is de Volvo XC60 niet aan te slepen. Niet zo gek dus dat Volvo het XC60-succes maar wat graag wil vertalen naar een elektrisch model. Dat doet het dan ook. Later deze week maken we kennis met de volledig elektrische Volvo EX60 die naast de XC60 een plekje in het gamma krijgt. Via het Noorse Feber zijn de eerste foto's van de EX60 al op internet verschenen.

Hoewel de Volvo EX60 vanuit een hoek nu voor het eerst in zijn geheel te zien is, is wát we zien geen enorme verrassing. Volvo is zelf al lang druk met het opwarmen van de gemoederen rond de komst van de SUV en heeft dus al heel wat stukjes EX60 laten zien. Ook over de techniek weten we een boel. De Volvo EX60 is de eerste Volvo op het nieuwe SPA3-platform, krijgt 800v boordspanning en haalt - afhankelijk van de uitvoering - een rijbereik van ruim 800 kilometer. Ook is de Volvo EX60 de eerste Volvo die standaard Gemini van Google meekrijgt.

Op 21 januari kunnen we je alles over de nieuwe Volvo EX60 vertellen.