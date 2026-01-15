Elektrische Volvo EX60: de eerste Volvo met Gemini

Volvo maakt zich op voor de lancering van de EX60. De Volvo EX60 is het elektrische alternatief voor de XC60 en is de eerste Volvo die geleverd wordt met Gemini.

Volvo hoopt het concept van de populaire XC60 naar het elektrische segment te vertalen. Zeer spoedig - op 21 januari - maken we kennis met de elektrische Volvo EX60. De Volvo EX60 wordt de eerste Volvo op het nieuwe SPA3-platform met 800V-boordspanning. Het is ook de eerste Volvo die geleverd wordt met Gemini, de AI-assistent van Google. Dat betekent: lekker met en tegen je Volvo babbelen.

De Volvo EX60 krijgt wat Volvo omschrijft als de nieuwste versie van HuginCore noemt. HuginCore is de verzamelnaam voor de elektrische architectuur, de software en de computersystemen aan boord van de SUV. Voor de liefhebber en kenner: "[...] de EX60 is uitgerust met het Snapdragon Auto Connectivity Platform van Qualcomm Technologies. [...] het hart van de EX60 wordt gevormd door het NVIDIA DRIVE-platform, met versnelde rekenkracht op basis van het NVIDIA DRIVE AGX Orin-systeem-op-een-chip, dat draait op het veiligheidsgecertificeerde DriveOS-besturingssysteem." We hadden het zelf niet beter kunnen verwoorden..

Concretere informatie: de Volvo EX60 heeft een actieradius tot 810 kilometer en kan aan een 400 kW-lader in tien minuten 340 kilometer bijladen. Keer op 21 januari vooral even terug naar AutoWeek voor alle foto's, informatie en specificaties van de Volvo EX60.