De Volvo XC60 is ondanks zijn relatief hoge leeftijd nog altijd niet aan te slepen. Dat maakt Volvo vast hoopvol voor het fonkelnieuwe en volledig elektrische alternatief voor die SUV: de EX60. Die wordt op 21 januari onthuld en dan kunnen we je er uiteraard alles over vertellen. Ook nu klimt de elektro-SUV al het AutoWeek-nieuwspodium op. We weten namelijk wat de maximale actieradius van de Volvo EX60 is.

Volvo belooft dat de EX60 tot 810 kilometer ver komt op een volle accu. Het gaat dan zelfs om een variant met vierwielaandrijving. Met een actieradius van ruim 800 kilometer is de EX60 de elektrische Volvo met het grootste rijbereik. Een lege accu kan met maar liefst 400 kW volgeladen worden en dat betekent dat je in het gunstigste geval in 10 minuten genoeg stroom voor 340 kilometer kunt bijladen. De Volvo EX60 is de eerste Volvo op het fonkelnieuwe SPA3-platform met 800v-boordspanning.

Ook interessant: de EX60 is eveneens de eerste Volvo die middels megacasting wordt geproduceerd. Dat betekent dus dat een groot deel van de basis van de auto uit één groot gegoten stuk bestaat. Volgens Volvo bespaart deze productietechniek zo'n 200 kilo wagengewicht.