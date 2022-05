De verhoogde supercar: nu wel een succes?

De voorlaatste keer dat onze spionagefotograaf de Huracán Sterrato voor de lens kreeg, reed de supercar zijn rondjes in de sneeuw in het hoge noorden. Toen had Lamborghini een grote lichtbalk op de voorkant geschroefd en had de auto dakdragers boven de zijruiten. Ook was de Huracán voorzien van extra bodembeschermers. Bij de meest recente spionagefoto's zijn al die zaken weer van de Huracán af gehaald, waardoor het prototype een stuk strakker oogt dan voorheen. In feite is de 'Sterrato' op deze foto's een Huracán Evo die iets hoger op zijn wielen staat en de luchthapper van de Huracán STO achterop heeft zitten.

Daarmee oogt het prototype een stuk minder extreem dan de eerder getoonde Huracán Sterrato Concept, die met wielkastverbreders, skidplates, extra led-verlichting en dakdragers een stuk extremer oogt. Het is natuurlijk goed mogelijk dat Lamborghini die modificaties alsnog van stal haalt voor de definitieve versie maar nu nog niet al te veel wil prijsgeven. Of Lamborghini de naam Sterrato gaat gebruiken voor de productieversie is ook nog niet officieel bevestigd, maar dat lijkt aannemelijk. Reken qua aandrijving op de 640 pk sterke V10 uit de Huracán Evo. Daarmee moet je de onverharde wegen aardig goed om kunnen ploegen.

De niche van de opgehoogde supercar is geen nieuw idee, maar echt tot wasdom kwam het nooit. Een van de meest recente voorbeelden binnen de Volkswagen Groep is de Audi Nanuk Quattro Concept uit 2013, een hoog op zijn wielen staande tweezits sportauto met een 544 pk en 1.000 Nm sterke 5.0 V10 TDI achter de voorstoelen. Het design van de Nanuk kwam tot stand in samenwerking met Italdesign Giugiaro, het designbureau dat in datzelfde jaar de Parcour - met Lamborghini-V10 - liet zien. In zekere zin is de Parcour dus een verre voorvader van de Huracán Sterrato. Zowel de Parcour als de Nanuk kwamen echter nooit op de markt.

Binnen de Volkswagen Groep is er nog een ander merk dat zich bezig houdt met het op de markt brengen van een opgehoogde sporter. Porsche is namelijk druk bezig met de ontwikkeling van de 911 'Safari'. Het is nog niet duidelijk of de offroad-Elfer werkelijk die naam gaat krijgen, maar het lijkt er in ieder geval op dat Porsche en Lamborghini in de nabije toekomst in deze nieuwe niche springen. Overigens is de 911 een geliefde kandidaat voor een dergelijke behandeling: zo presenteerde Marc Phillip Gemballa in 2021 de Marsien en maakte ook Singer een opgehoogde 911, al is die laatste wel meer een rallykanon dan een straatauto. Over rally gesproken: in de vorige eeuw had Porsche ook al een avontuurlijke 911 in de vorm van de 911 Safari. Daarnaast mag ook de 959, die Porsche aanvankelijk ontwierp als Group B-rallyauto, zeker niet vergeten worden.

Naast Porsche en Lamborghini werkt ook Ferrari aan een hoger op de wielen staand model, de Purosangue. Dat model lijkt echter meer richting een SUV te gaan, hoewel de Purosangue beduidend lager lijkt dan bijvoorbeeld een Aston Martin DBX. Over Aston Martin gesproken: de DBX Concept (foto 12) was veel meer een opgehoogde GT. Uiteindelijk gooide het merk het dus over een andere boeg met de uiteindelijke DBX.

Is er dan tot op heden geen enkele offroad-sportauto in productie geweest? Nee, althans: niet in grote aantallen. Van de Mega Track (foto 9) zijn namelijk vijf exemplaren geproduceerd. Deze bijzondere mix tussen een sportauto en een SUV kwam in 1992 op de markt en werd aangedreven door een 6.0 V12 van Mercedes-Benz. Met een bodemvrijheid van 33 centimeter en vierwielaandrijving moest je in ieder geval aardig je mannetje kunnen staan in het terrein. De Mega Track was mede dankzij zijn exorbitante prijskaartje geen succes. Of de Huracán Sterrato en de 911 Safari wel een succes gaan maken van deze bijzondere niche, zal moeten gaan blijken.