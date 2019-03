De Tweeling: Renault 21 – Eagle Medallion

Het Amerikaanse Eagle bestond maar kort en vrijwel elk model van het merk komt in aanmerking voor een plekje in deze rubriek. Vandaag richten we ons op de Medallion, die eigenlijk een Renault 21 is.

Hoewel er wel plannen zijn voor een terugkeer naar de VS is geen enkel Frans merk momenteel actief in de Noord-Amerika. In de jaren 80 was dat anders. Renault had in die tijd nog een overeenkomst met American Motors Corporation (AMC), een Amerikaanse autobouwer die in de tweede helft van de vorige eeuw zijn uiterste best deed om wat marktaandeel weg te snoepen bij General Motors, Ford en Chrysler.

Aanvankelijk deed AMC dat met hoogst eigenwijze en daardoor door velen gewaardeerde modellen als de Pacer en de Gremlin. Sinds de jaren 70 had het ook Jeep in zijn line-up. Renault en AMC vonden elkaar al vroeg. Al in de jaren 60 brachten de Fransen de grote Rambler onder de eigen vlag naar Europa. Die auto werd hier niet alleen verkocht, maar werd ook in België in elkaar geschroefd.

In de jaren 70 werden de banden tussen de Amerikanen en de Fransen steviger aangetrokken en nam Renault een fors aandeel in AMC. Dat bood AMC de kans om in de VS Renaults aan te gaan bieden en die merknaam mocht daarbij gewoon intact blijven. Wel werden er andere typenamen gehanteerd. De Renault 5 werd omgedoopt tot ‘Renault Le Car’, de 11 werd de Encore en de 9, die zelfs als cabriolet verscheen, kreeg de naam Alliance.

Aan het einde van de jaren 80 werd AMC volledig overgenomen door Chrysler, dat naar verluidt vooral interesse had in Jeep. Chrysler hechtte minder waarde aan de merknaam Renault en besloot de Franse modellen onder te brengen onder de vlag van een nieuw merk: Eagle. De Renault Medallion werd omgedoopt in de Eagle Medallion en zo ontstond dan eindelijk de automobiele tweeling waar het vandaag allemaal om draait.

De Renault Medallion en de Eagle Medallion waren behalve die merknaam identiek en onderscheidden zich met name aan de voorkant van de Renault 21. Een wat vlakkere neus met kleinere koplampen en de voor de Amerikaanse markt verplichte extra verlichting maken de opmerkelijke exportmodellen eenvoudig herkenbaar. De vijfdeurs liftbackversie van de 21 verscheen niet als Medallion, maar de stationwagon maakte de oversteek wel. Precies: de auto die bij ons Nevada heette. Die Wagon had een langere wielbasis dan de sedan en beschikte net als in Europa over een derde zitrij, wat de meerwaarde van deze carrosserievariant ten opzichte van het reguliere model alleen maar groter maakte.

Eagle bouwde vrijwel volledig op geleende modellen en die kwamen zeker niet allemaal uit de Franse hoek. In de meeste gevallen ging het om omgebouwde Japanners van Mitsubishi. De Colt, Lancer en Space Wagon gingen door het leven als Vista of Summit en de Eclipse werd door Chrysler omgedoopt tot Eagle Talon. De Vision, een grote sedan, was dan weer wel een model dat speciaal voor Eagle was ontwikkeld. Deze auto was zowaar ook in Europa te verkrijgen, maar dan als Chrysler Vision.

(foto's grijze Medallion Wagon: Craigslist/The Thruth About Cars)