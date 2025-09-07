De Peugeot 406 is een fraai staaltje tijdloze klasse

Dit jaar kijken we dertig jaar terug in de tijd naar het Topjaar 1995. Een jaar waarin curiositeiten als de Daihatsu Move het levenslicht zagen naast legendarische auto’s als de Ferrari F50 en Alfa Romeo GTV. Deze keer een wat bescheidener auto, die toch ook op kon vallen: de Peugeot 406.

Hoe zag het aanlooptraject eruit?

De in 1987 geïntroduceerde 405 was een schot in de roos voor Peugeot, niet in de laatste plaats vanwege zijn strakke en vrij tijdloze vormgeving. Grote schoenen om te vullen dus voor de opvolger, die midden jaren 90 toch echt wel een keer moest verschijnen. Dat Peugeot zelf ook nog erg gecharmeerd was van de 405, werd uiteindelijk glashelder bij het verschijnen van de 406. Het designteam van Peugeot pakte duidelijk wat basislijnen van de 405 en liet die in een moderner en vooral wat meer afgerond jasje terugkomen. Die herkenbaarheid was een doel op zichzelf, al was het ook de bedoeling dat de 406 een wat sportievere indruk zou maken dan zijn voorganger. Niet alleen in Frankrijk werd in de eerste helft van de jaren 90 aan de 405-opvolger gewerkt, ook in Italië stonden er mensen aan de ontwerptafel. Niet voor de 406 Berline (sedan), maar voor een heuse coupé. Die opdracht legde Peugeot bij ontwerphuis Pininfarina neer, waar men in nauw contact stond met Peugeots eigen designafdeling om het lijnenspel van de 406 Coupé voldoende in de buurt van de 406 Berline te houden.

Hoe werd hij onthaald door pers en publiek?

Wie een enorme revolutie had verwacht na de Peugeot 405, was ongetwijfeld enigszins teleurgesteld bij het zien van de 406. Toch werd al snel duidelijk dat velen Peugeots nieuwe middenklasser wel konden waarderen. Hoewel je het ontwerp misschien wat behoudend zou kunnen noemen, was het indertijd ook wel weer fris. Het design straalde, net als bij zijn voorganger, een zekere tijdloze klasse uit. In 1998 stelden we: “Het heeft niet geresulteerd in een opvallende trendy vorm, maar in een elegante tijdloze lijn. Daarom is de 406 drie jaar na zijn introductie nog steeds het aanzien waard.”

De échte knaller was de 406 Coupé. Die kwam pas in 1996 onder het doek vandaan en werd met lof overladen. Pininfarina was erin geslaagd om op de toch vrij bescheiden basis een behoorlijk sportief ogende tweedeurs te tekenen. Hij was bovendien, hoewel hij geen stukje koetswerk deelde met de 406 Berline, goed herkenbaar als diens flitsendere broer.

Hoe revolutionair was de 406 eigenlijk?

Ook hierbij ontkomen we er niet aan om de 406 Berline en de 406 Coupé toch enigszins apart van elkaar te beschouwen. De vierdeurs 406 was niet revolutionair. Integendeel, zoals gezegd borduurde hij met zijn uiterlijk grotendeels voort op de 405 en op technisch vlak waren er ondanks een nieuwere basis geen wereldschokkende noviteiten. Dan de 406 Coupé. Die verschafte het imago van Peugeot een positieve impuls en ook al was het zeker niet de enige middenklassecoupé van een volumemerk, het was wel één van de spraakmakendste. Dat zat hem vooral in het uiterlijk. Het dashboard kwam rechtstreeks uit de 406 Berline en dat was toch een beetje gewoontjes. Als er één ding is waarin de Coupé, de Berline én de Break (stationwagon) uitblonken, dan was het de combinatie van comfortabel en strak weggedrag. Wat dat betreft had Peugeot zijn zaken goed op orde. Tegelijkertijd was de Coupé wellicht juist wat aan de té comfortabele kant en was dat niet de stuurmansauto die je op basis van zijn uiterlijk wellicht zou verwachten.

Wat waren de keuzes bij de marktintroductie?

De Peugeot 406 is met een hele reeks benzine- en dieselmotoren op de markt geweest. Aanvankelijk waren er XU- en XUD-motoren die ook nog in de 405 dienst deden. Bewezen krachtbronnen, maar inmiddels op leeftijd. Na de facelift in 1999 kreeg de 406 gloednieuwe motoren uit de EW- en DW-familie. Bij de marktintroductie was de basis een 88 pk sterke atmosferische 1.6 achtklepper, de populairdere keuze was de 1.8 zestienklepper met 118 pk. Op dieselvlak was een 90-pk 1.9 turbodiesel de gangbare keuze, al was er ook een versie van 75 pk en een lekker koppelrijke geblazen 2.1. Voor de 406 Coupé begon het in 1997 meteen met de 135 pk sterke 2.0 zestienklepper (XU), die in 1999 vervangen werd door de 140-pk 2-liter krachtbron van de nieuwere generatie. Toen kwam er ook een nieuwe 2.2 bij op de bestellijst van de 406 en deden de populaire HDi’s hun intrede. Bovenaan de benzineladder stond altijd de 3.0 V6, die aanvankelijk 194 pk op de been bracht en later 210 pk. Vooral de Coupé leek gemaakt voor die motor.

Wat waren zijn concurrenten?

Midden jaren 90 was de traditionele middenklasse nog zo’n beetje dé plek waar je als autofabrikant het geld kon verdienen in Europa. Aan concurrentie dus geen gebrek voor de Peugeot 406. Zo waren er bijvoorbeeld de Ford Mondeo, Opel Vectra en Volkswagen Passat die het de 406 lastig maakten. Dat lukte ze hier in Nederland heel behoorlijk, want de 406 haalde het niet bij de aantallen van dat Duitse drietal. Wél bleef hij zijn concurrent uit eigen land, de Renault Laguna, jarenlang voor. In zijn succesvolste jaren bleef de 406 (inclusief de Coupé) net steken onder de 9.500 stuks per jaar. Daarmee was het op zichzelf een succesvol model, al bleven de hoge verkoopaantallen van de 405 net buiten bereik. Uiteindelijk kwam de teller uit op net geen 60.000 verkochte 406’en in ons land.

Nog bijzonderheden tijdens zijn levensloop?

De stijlvolle Coupé was zonder meer de eyecatcher in de 406-gelederen, maar de 406 Berline genoot uiteindelijk een grotere beroemdheid. Althans, op cultureel gebied. In de Franse cultfilms Taxi maakte scheurneus Daniel Morales met een witte 406 Berline de straten van Marseille onveilig. Niet zomaar een 406 met een taxibordje op het dak, maar uiteindelijk een zwaar uitgebouwde en nogal onrealistisch snelle. Zo werd een weinig opvallende auto ineens een ware superheld. Er zijn uiteraard door fans ook diverse imitaties van de Taxi-406 gemaakt, die er heerlijk absurd en ietwat ongemakkelijk sportief uitzagen. Een echte heldenstatus heeft het de 406 nooit bezorgd, maar voor velen is er toch altijd die associatie.

Welke uitvoering spreekt het meest tot de verbeelding?

Voor wie in 2000 met jonge ogen vol bewondering op het witte doek de avonturen van Daniel Morales zag, is een witte Peugeot 406 Berline wellicht dé 406. Maar voor de meesten toch niet. De 406 Coupé stal de show en dan vooral als er een 3.0 V6 in de neus lag. Ook tegenwoordig is een 406 Coupé met die krachtbron in combinate met een handbak de meest gewilde. De prijzen voor nette exemplaren stijgen al een poosje, waarmee de 406 Coupé het predicaat ‘gedoodverfde klassieker’ lijkt waar te maken. Dan hebben we het vooral over het model van voor de facelift. Bij de facelift kreeg de Coupé een nogal enthousiaste grille en die neus lijkt over het algemeen niet zo in de smaak te vallen.

Wat is de impact van de Peugeot 406 geweest?

Achteraf kunnen we gerust stellen dat Peugeot met de 406 een ijzersterk voorbeeld gaf van hoe je een strakke, fijn rijdende en betrouwbare middenklasser maakt. Met de 406 Coupé kreeg Peugeot een zekere allure die het op dat moment al even niet meer had. Natuurlijk waren er de sportieve hatchbacks waarmee Peugeot al eerder furore maakte, maar de 406 Coupé was op geheel eigen wijze een imagomaker pur sang. Opvolger 407 (en de 407 Coupé) maakten op pijnlijke wijze duidelijk hoe geslaagd de 406 in feite was. De huidige Peugeot 508 is in feite de eerste Peugeot-middenklasser die enigszins teruggrijpt op de strakke lijnen van de 406. Met succes, althans, ook het lijnenspel van de 508 kan op brede waardering rekenen. Maar als het aankomt op verkoopaantallen is die Peugeot nooit zo succesvol geworden als de 406.

Hoeveel zijn er in Nederland?

Zoals gezegd zijn er in ons land krap 60.000 Peugeots 406 verkocht. Nog maar een fractie daarvan is nu nog op de weg. Uit cijfers van Vinacles blijkt dat er nog 2.319 exemplaren over zijn. Waar ooit de Coupé duidelijk in de minderheid was, is dat nu wel anders. Dat zijn immers de exemplaren die liefhebbers in ons land nog het meeste koesteren. Berlines zijn weliswaar het best vertegenwoordigd, met nog 820 exemplaren, maar de Coupés volgen vlak daarachter, met 771 stuks. Met 728 exemplaren zijn de Breaks in Nederland het zeldzaamst. Daarnaast is 2000 is het best vertegenwoordigde bouwjaar voor de 406 in ons land. Als je een Break tegenkomt, is de kans het grootst dat 2003 het bouwjaar is.