Skoda komt met een lel van een elektrische gezinsauto. Dat wordt een SUV met zeven zitplaatsen. Daarvan kunnen we je nu vertellen wanneer hij komt én hoe hij heet: Skoda Peaq.

Skoda trapt het stroompedaal stevig tegen de bodem. Dit jaar maken we kennis met de nieuwe kleinste én de grootste elektrische Skoda's. De Skoda Epiq wordt een elektrische cross-over in wat wordt aangeduid als het B-segment. Aan de andere kant van het spectrum parkeren de Tsjechen een grote gezinsauto. 'Maar Skoda heeft de Enyaq toch al?' - horen we je denken. Dat klopt. Het nieuwe vlaggenschip van Skoda wordt een slag groter en komt daarboven te staan.

In 2022 gaf Skoda met studiemodel Vision 7S al een vrij concrete glimp van wat je van het nieuwe model kan verwachten. Een naam wisten we nog niet, tot nu: Skoda Peaq. Wat afmetingen, het aantal zitplekken en ruimte betreft het Skoda-summum dus, zo lijkt de naam te suggereren. Modelnaam Peaq is enigszins verrassend. Vooralsnog begon de modelnaam van elke elektrische Skoda met een E en eindigde die op een Q. Dat een elektrische Skoda een naam krijgt die met een E begint, lijkt niet meer noodzakelijk.

De Skoda Peaq beleeft dit jaar nog zijn publieksdebuut. In de zomer wordt hij onthuld. In een later stadium komt Skoda met een elektrische stationwagon, al moet je daar nog jaren op wachten.