De nieuwe auto's van 1993 - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Ook in het nieuwe jaar blikken we weer terug op 30 jaar geleden. Het jaar 1993 dus. In dat jaar maakten we kennis met een aantal zeer belangrijke nieuwe auto's, zo blijkt wel uit de vooruitblik in AutoWeek nummer 1 uit 1993.

In 2023 verwachten we diverse bijzondere nieuwe auto's, vooral veel SUV's en elektrische auto's. Spreekt je dat niet zo aan, dan is het misschien wel leuk om weer eens te zien welke nieuwe auto's er dertig jaar geleden verwacht werden. Dat autoland er toen heel anders uitzag dan nu, blijkt maar weer eens. De Citroën Xantia, Renault Laguna, Ford Mondeo, Fiat Punto, de eerste Mercedes-Benz C-klasse, ze verschenen allemaal in 1993.

BMW 3-serie Cabriolet

We trappen af met een auto die we al wel kenden in januari 1993, maar nog niet als cabriolet: de BMW 3-serie E36. In 1993 zou de open versie van de in 1991 geïntroduceerde 3-serie op de markt komen, aanvankelijk alleen als 325i. Het was nogal wat, want de open E30 die wat langer door moest dan rest van de E30-reeks had het door de komst van de E36 niet heel makkelijk meer. Wat ons vooral aansprak aan de nieuwe 3-serie Cabriolet? "Met de kap omhoog is de overeenkomst met de overeenkomst met de Coupé verbluffend." BMW was er wonderwel in geslaagd om de 3-serie Cabriolet ook met het dak dicht een mooie vorm te geven. Heb je er nu één in je bezit? Wees er zuinig op: ze beginnen aardig in prijs te stijgen.

Citroën Xantia

1993 was ook het jaar waarin de Citroën BX het stokje overdroeg aan zijn langverwachte opvolger: de Xantia. De productie begon eind 1992 al, maar in 1993 kon je de Fransman voor het eerst in de Nederlandse showroom bewonderen. Net als bij de eerder verschenen ZX sloeg Citroën er een wat behoudender ontwerprichting mee in dan voorheen, al was de Xantia wel iets extravaganter van vorm dan die kleine broer. Wat bleef was het hydropneumatische veersysteem, wat ook van de Xantia weer een bovengemiddeld comfortabele auto maakte. "Grote verrassing bij de nieuwe Citroën is de naam. Geen lettercombinatie zoals (gespeculeerd) DX, maar een echte naam: Xantia." Dat bleek een voorbode voor wat nog meer zou komen. De ZX werd immers opgevolgd door de Xsara. Bij de opvolger van de Xantia, de C5, en Xsara-opvolger C4 kwam Citroën echter toch weer op terug op deze aanpak.

Fiat Punto

We dachten begin 1993 nog te maken te hebben met de nieuwe Fiat Uno bij het zien van bovenstaande foto. Niet gek ook, want het was niet helemaal zeker dat Fiat de opvolger van de Uno een andere naam zou geven. Wel gingen er geruchten: "In de wandelgangen wordt al links en rechts de naam 'Bino' gefluisterd. Na de tentoonstelling in Genève weten we meer." Uiteindelijk zou de nieuwe Fiat pas in het najaar van 1993 in Frankfurt worden gepresenteerd en bleek men gekozen te hebben voor de naam Punto. Een naam die inmiddels niet meer weg te denken is uit autoland, al wachten we nu al een paar jaar op een nieuwe Punto.

Ford Mondeo

Niet alleen Citroën bracht in 1993 een nieuwe middenklasser op de markt. Ford schoof in dat jaar namelijk de eerste generatie Mondeo naar voren als opvolger van de Sierra. De Sierra liet grote schoenen achter om te vullen en de Mondeo bleek uiteindelijk wonderwel in staat om die te vullen. Net als bij de Xantia gold echter dat de Mondeo niet zo opvallend was bij de introductie als zijn voorganger. Overigens hoopten we begin 1993 nog op een versie die uiteindelijk niet zou komen: "Net als nu zal het programma bestaan uit een sedan, hatchback en stationwagen, maar op den duur zou er ook nog een coupé kunnen komen." Een Mondeo Coupé kwam niet, maar op de valreep verscheen nog wel de op de eerste Mondeo gebaseerde Ford Cougar.

Lada 2110

Wellicht niet een ál te relevante auto, maar toch staan we ook nog even stil bij de komst van de Lada 110. Die markeerde immers een behoorlijk omslag voor Lada, met zijn rondere en beduidend modernere uiterlijk. De Lada 110 stond dertig jaar geleden nog te boek als 2110, maar bleek uiteindelijk als sedan als 110 op de markt te komen, de vijf- en driedeursversie als 112 en de stationwagen als 111. Daar ging nog wel wat meer tijd overheen dan we verwachtten: pas in 1995 kregen de Russen 'm en hier in Nederland duurde het zelfs nog tot 1998. Toen was het frisse er natuurlijk al wel weer van af.

Mercedes-Benz C-klasse

Relevanter was de komst van de nieuwe Mercedes-Benz 190. Of beter gezegd de eerste generatie C-klasse, zo zou bij de introductie blijken. Mercedes zette met de nieuwe nomenclatuur een streep door de 190 en zou dat later ook bij grote broer 200-/300-serie doen door de opvolger E-klasse te noemen. De C- en E-klasse volgden daarmee het voorbeeld van de S-klasse. In januari 1993 wisten we echter nog niet beter en hadden we de auto ook nog niet helemaal ongecamoufleerd gezien. Bovenstaande foto gaf nog het beste beeld van de eerste C-klasse, waarbij duidelijk te zien is dat Mercedes de achterlichten nog op die van de W124 wilde laten lijken. "Geen baby-Benz meer: de nieuwe 190 is groter dan de huidige. Naast ABS zal mogelijk ook een airbag standaard zijn", zo schreven we onder meer. Wat een weelde!

Peugeot 306

Nog een slagje mysterieuzer was hoe de opvolger van de Peugeot 309 eruit zou komen te zien. Op de foto hierboven zie je dat we het moesten stellen met onscherp en donker beeld van de auto waarvan we al wel wisten dat-ie 306 zou gaan heten. Ook was al duidelijk te zien dat Peugeot ging voor een lijnenspel dat deels teruggreep op dat van de 205 en vooral veel weg had van de 106, die al enige tijd op de markt was. "Die lijn zal garant staan voor succes", zo verwachtten we. Dat bleek te kloppen: de 306 werd inderdaad een succes, al bleken we er op één punt wel enigszins naast te zitten, namelijk dat de 306 zowel de 309 als de 205 zou opvolgen. De 205 zou immers nog jaren naast de 306 leverbaar blijven en pas echt een regelrechte opvolger vinden in de 206.

Renault Laguna

Elders in Frankrijk werd er begin 1993 nog druk gewerkt aan het klaarmaken van de eerste Renault Laguna voor zijn introductie. Net als bij de Fiat Punto en Mercedes-Benz 190 gold dat we er dertig jaar geleden nog niet helemaal uit waren over hoe de nieuwkomer zou gaan heten. Voor het gemak kopten we daarom maar Renault 21, want die auto zou hij immers opvolgen. Wél was de nieuwe middenklasser al goed te zien en we omschreven 'm als een een kruising tussen de Renault 19 en de Renault Safrane. De Laguna bleek een gouden greep van Renault: hij verkocht hier in Nederland beter dan de 21 en zou bij de tweede generatie helemaal naar grote hoogten stijgen.

Seat Ibiza

Waar de tweede generatie van de Volkswagen Polo nog wat langer moest wachten op vervanging, kwam Seat in 1993 al met een geheel nieuwe Ibiza. Een auto die zijn basis deelde met de Polo Mk3 en die dankzij grootmeester Giorgetto Giugiaro een lekker eigenzinnig koetsje kreeg. Hierboven zien we een deels bewerkte foto die al een beeld moest geven van de nieuwe Ibiza en op de bumper en de grille na bleek dat al best een heel aardige voorstelling te zijn. Overigens zou deze Ibiza op zijn beurt als basis dienen voor bestelversie Inca en ook de tweede generatie Volkswagen Caddy, de Cordoba geheten sedan- en stationwagonversies kwamen als Volkswagen Polo op de markt.

Subaru Impreza

Van de Japanners wist vooral Subaru de interesse wel te wekken met het oog op 1993. Dat kwam namelijk in dat jaar met de eerste Impreza, die de inmiddels aardig verouderde L-serie opvolgde. Eind 1992 was de Impreza al gepresenteerd in thuisland Japan en in 1993 zou de auto ook hier in Nederland leverbaar worden. Een moderne verschijning, al waren we verwonderd over de vorm van de stationwagenversie, de Plus. "De nieuwe Subaru Impreza wordt geleverd als sedan en stationwagen, waarbij vooral de achterpartij van de laatste op zijn minst opmerkelijk is te noemen." We vreesden overigens dat de 2.0 turbo aan ons voorbij zou gaan, maar die kwam in 1994 alsnog op de markt. Die maakte wel duidelijk hoe serieus snel zo'n Impreza kon zijn.