De Lada Niva is terug!

De Niva is samen met de 1200- en Riva/2100-reeks misschien wel de meest bekende Lada die in Nederland werd verkocht. De in 1977 voor het eerst op de markt gebracht rudimentaire Rus werd in 2006 officieel omgedoopt in '4x4', al werden in andere markten namen als Taiga, Bushman, Fora, Job en Hossar gebruikt. Hoe dan ook: modelnaam Niva wordt door Lada al even niet meer gebruikt. Dat houdt onder meer verband met het bestaan van de Chevrolet Niva, een door het samenwerkingsverband GM-AvtoVAZ gebouwde terreinauto. Die 'Chevy Niva' is in feite een doorontwikkeling van zijn gelijknamige Lada-broer en was zelfs ooit bedoeld als opvolger van de robuuste Rus. De 'Chevy' Niva heeft een geheel eigen koets, maar leunt wel zwaar op Lada-techniek. Eind vorig jaar werd bekend dat Lada General Motors uit het samenwerkingsverband zou uitkopen, en dat betekent dat de Chevrolet Niva nu Lada-beeldmerken op zijn neus en stuurwiel krijgt gedrukt.

Daarmee is de ooit als Niva-opvolger beoogde Chevrolet Niva de 'nieuwe' Lada Niva geworden. De toekomst van beide modellen is overigens nog altijd enigszins in nevelen gehuld. De Chevrolet Niva, nu dus 'Lada Niva' zou opgevolgd worden door een auto waar Chevrolet in 2014 tijdens de Moskou Motor Show al een productierijp ogend voorproefje van liet zien (foto 6 en 7). In 2018 werd die auto al in de ijskast gezet, en tot op heden is -ie er nooit gekomen. Ook de voormalige Lada Niva, dus de Lada 4x4, zou ooit opvolging moeten vinden in een model dat meer van deze tijd zou moeten zijn (foto 10 en 11). Twee jaar geleden liet Lada in Moskou de 4x4 Vision zien, een concept-car die liet zien hoe een eventuele 4x4-opvolger er uit zou kunnen zien. Ook die nieuwe terreinauto is nog altijd niet in productievorm gepresenteerd.